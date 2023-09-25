Мнение: О позоре ядерной державы… Капитуляция неизбежна?

Говорите, «ядерная держава никогда не проигрывала крупных конфликтов» ©? Даже если она уже давно не сверх-, а просто — региональная?

Ха!

Сейчас вот приходит на ум народное выражение «как ни мучилась, а родила». Капитуляцию. Полную и безоговорочную.

По факту, она уже началась. А завершение — лишь вопрос времени.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера, где в конце июля произошёл военный переворот. На словах, разумеется, обставлено всё пафосно. «Мы прекращаем наше военное сотрудничество в Нигере. Солдаты, дислоцированные там, также вернутся до конца года», — сообщил французский лидер. Он добавив, что операция французских войск под кодовым названием «Бархан», якобы направленная против «исламистских группировок», завершается «успешно». И даже пообещал, что вывод французских военных будет проведён «организованным образом», а не так, как американцы бежали из Афгана.

Но по факту — всем всё понятно. Очередная капитуляция «белого человека», не вывезшего ни организационно, ни финансово собственного «бремени».

Вероятность такого исхода резко возросла в июле, когда в Нигере произошёл вооружённый переворот и #власть захватила группа военных из президентской гвардии. Позднее к мятежникам присоединилось и командование вооружённых сил страны. Вся эта коалиция назвалась Национальным советом спасения родины. Новые власти решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае иностранной военной интервенции.

Поначалу страны Запада, и в первую очередь числе Франция, поскольку Нигер — её бывшая колония, осудили мятеж. Действуя через подконтрольную ЭКОВАС, куда входят 15 западноафриканских государств, начали готовить сценарии военного вмешательства во внутренние дела Нигера и даже согласовали дату интервенции, но не стали её разглашать. Эмманюэль Макрон говорил тогда, что поддержит ЭКОВАС в решении начать военные действия. Также он обещал не выводить войска из страны, пока свергнутый президент Мохаммед Базум об этом не попросит.

Но в итоге все планы так и остались на словах.

Судя по всему, #США, плотно увязшие в «прокси-войне» с Россией на украинском ТВД и постоянно держащие в голове риски «горячего конфликта» с Китаем в конце текущего десятилетия, не решились поддержать своего европейского союзника. Тем более, что собственно американским интересам переворот в Нигере пока напрямую не угрожает. В #ЕС, похоже также без энтузиазма отнеслись к перспективам открытия ещё одного фронта борьбы за демократию — тем более, что начавшиеся проблемы с ураном, например, не касаются Германии. А в одиночку Франция не потянет…

В принципе, всё это также свидетельствует о смещении баланса сил в мире и о продолжающейся утрате странами «золотого миллиарда» своего прежнего влияния (что начинают с неоходой признавать даже на Западе). А ведь всего лишь десяток-другой лет назад оно казалось несомненным и вечным на фоне рассуждений о «конце истории», вызванных крахом #СССР. Но по иронии судьбы, именно страна-лидер «свободного мира» оказалась неспособной использовать выпавший на её долю уникальный исторический шанс. Более того, разменяла его на мелочи благодаря посредственностям, сменявшим друг друга в Белом доме на протяжении последних 30 лет. Разве что 45-й президент Дональд #Трамп выбивался из этого ряда серости, но его схарчили собственные американские элиты. Впрочем, это отдельная #история.

В сухом остатке. Африка, которую многие на Западе считают новым Клондайком XXI века, всё больше уходит под #Китай, давно осваивающий «чёрный континент» под свои нужды, ну и российское влияние там косвенно возрастает. Штаты в попытке сохранить там хоть что-то пытаются решать за кулисами, а на публике откровенно кидают своих союзников из Европы. Которым остаётся с горечью капитулировать. И в этом смысле «украинский кризис», оттягивающий на себя ресурсы и внимание Вашингтона, безусловно, выгоден Пекину. #Украина в таких раскладах, сыграв роль приманки-ловушки, окончательно переходит в категорию «жертвенных баранов».

А дальше будет ещё интересней?

Новые капитуляции на подходе?

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