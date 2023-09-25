Роспотребнадзор предупреждает о рисках iPhone 12 для здоровья детей

Излучение от сотовых телефонов представляет опасность для здоровья человека, особенно детей, предупреждает Роспотребнадзор, комментируя действия Франции по iPhone 12. Лаборатория Национального агентства частот Франции (ANFR) 12 сентября 2023 года пояснила о превышении удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии телом (SAR) у iPhone 12 над допустимым максимумом.

Замминистр цифровой экономики Франции Жан-Ноэль Барро выразил намерение запретить продажу iPhone 12 в стране, если Apple не снизит уровень электромагнитного излучения. Роспотребнадзор, отвечая на вопросы о потенциальном вреде для здоровья от продукции Apple, подчеркнул, что все смартфоны, излучая электромагнитное излучение, могут представлять угрозу для здоровья.

Ведомство призывает соблюдать правила безопасности при использовании мобильных телефонов, включая ограничение длительности разговоров и установление минимальных пауз между звонками. Мобильные телефоны не следует держать рядом с собой во время сна и постоянно носить при себе. Рекомендуется носить сотовый телефон в сумке и избегать длительного ношения на груди, поясе или в нагрудном кармане брюк.

Роспотребнадзор также подчеркивает, что в РФ используется другая система измерения электромагнитного излучения – плотность потока энергии (ППЭ), измеряемая в ваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2) тела. Нормой ППЭ для головы человека в диапазоне частот от 300-2600 МГц (охватывающем все актуальные стандарты связи от 2G до 4G) является 100 мкВт/см2.

В заключение, Роспотребнадзор подчеркивает, что SAR и ППЭ – это разные величины и не подлежат сравнению.