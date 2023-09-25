Названы симптомы и причины полиневропатии

Полиневропатия, также известная как “периферическая полинейропатия” или “периферическая нейропатия” (ПНП), представляет собой повреждение периферических нервов, включая нервы рук, ног и нервы, иннервирующие внутренние органы.

Наиболее распространенными причинами полиневропатии являются сахарный диабет и алкогольное злоупотребление. В случае диабета повышенный уровень сахара в крови может повредить нервные клетки, а при алкогольном злоупотреблении продукты распада алкоголя могут прямо повреждать нервы. Алкоголики также подвержены дефициту витамина B12 из-за неполноценного питания, что важно для нервной системы.

Среди других потенциальных причин полиневропатии включают:

– Недостаток витамина B12, особенно у веганов или после операции на желудке.

– Болезни почек, печени и нарушения функции щитовидной железы.

– Подагру, отравления (например, мышьяк, свинец), химические растворители (бензол, трихлорэтен, метанол) и острые инфекции, такие как болезнь Лайма, дифтерия и ВИЧ.

– Синдром Гийена-Барре (аутоиммунное заболевание) и болезнь Фабри (врожденная ошибка метаболизма).

– Полинейропатия как признак рака или после химиотерапии.

Стресс также может сыграть роль в развитии полиневропатии, так как под воздействием стресса латентные вирусы могут возобновить активность. Генетически детерминированные формы полиневропатии, такие как HMSN и другие, являются редкими случаями.

Полиневропатия может также проявляться нарушениями сенсорных и двигательных нервов. Нарушения сенсорных нервов могут вызывать покалывание, жжение, колющую боль и онемение, а поражение двигательных нервов приводит к уменьшению силы в пораженных мышцах.