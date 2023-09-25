Космонавты на МКС жалуются на радиограммы с Земли с предложениями обучиться инвестировать в криптовалюты

Космонавты на Международной космической станции регулярно получают радиограммы с предложениями научиться криптоинвестициям, получить наследство в Африке и купить аутентичные ножи, рассказал один из членов российского экипажа. Чтоб «достучаться» до станции, спамерам приходится использовать достаточно дорогую технику, а способы борьбы с ними пока не выработаны.

– Это абсолютно идиотский спам, – жалуется космонавт. – Мне, например, написали: «Устал пинать упругие тела на скучной и малооплачиваемой работе? Научись инвестициям в крипту и измени свою жизнь». Мы думали, что они всем такое рассылают, но затем рассылки стали более персонализированными: «День за днём видишь только космическую пустоту и опостылевший земной шар, населённый такими же неудачниками, как ты? А если бы ты занимался инвестициями, уже мог бы найти действительно стоящую работу.

Из-за постоянного засорения эфира на МКС регулярно пропускают действительно важные сообщения – так, американец Колин Уокер договаривался со своим другом в NASA о том, что тот рассчитает и пришлёт точное время, когда мусор, выброшенный со станции, сможет достичь дома его бывшей жены, не сгорев в атмосфере, однако в нужный момент радиорубка была занята приёмом очередного спам-послания. Астронавтам предлагают купить нож Дональда Трампа или помочь дочери опального президента Нигестана бежать с миллиардами долларов на остров в океане, россиянам советуют пройти бесплатные финансовые курсы и на следующий день стать миллионерами, европейцам рекламируют чудо-прибор, который замедлит счётчики расхода воды и электроэнергии. Только индийский член экипажа МКС сначала начал бурно уверять, что не слышал вообще ни о каком спаме, а затем отказался говорить с журналистами со словами: «У вас нет доказательств».

—