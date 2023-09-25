Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону
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Супруги прожили вместе без малого 50 лет, смерть мужа очень
серьезно ударила по Нинель Михайловне. Она до сих пор с нежностью вспоминает
бывшего спутника жизни. По признанию Нелли Кобзон, ей нередко снятся картины из
их молодости, где Иосиф приходит в ее родительский дом.
“Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь…”
— рассказывает сон Нелли Кобзон.
Вспоминая первую встречу с будущим мужем, женщина
утверждает, что производимое впечатление сильно отличалось от того, которое
певец производил с экрана телевизоров. Будучи 20-летней девушкой, она быстро
влюбилась в харизматичного статного Кобзона, а тот, в свою очередь, стал не
просто любимым человеком и супругом, но и учителем в ее жизненном пути.
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