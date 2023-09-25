Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону

Супруги прожили вместе без малого 50 лет, смерть мужа очень

серьезно ударила по Нинель Михайловне. Она до сих пор с нежностью вспоминает

бывшего спутника жизни. По признанию Нелли Кобзон, ей нередко снятся картины из

их молодости, где Иосиф приходит в ее родительский дом.

“Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь…”

— рассказывает сон Нелли Кобзон.

Вспоминая первую встречу с будущим мужем, женщина

утверждает, что производимое впечатление сильно отличалось от того, которое

певец производил с экрана телевизоров. Будучи 20-летней девушкой, она быстро

влюбилась в харизматичного статного Кобзона, а тот, в свою очередь, стал не

просто любимым человеком и супругом, но и учителем в ее жизненном пути.