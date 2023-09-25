 

Тоскующая вдова трогательно обратилась к покойному Кобзону

25.09.2023, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Супруги прожили вместе без малого 50 лет, смерть мужа очень
серьезно ударила по Нинель Михайловне. Она до сих пор с нежностью вспоминает
бывшего спутника жизни. По признанию Нелли Кобзон, ей нередко снятся картины из
их молодости, где Иосиф приходит в ее родительский дом.

“Стоишь с огромным букетом розовых гвоздик и звонишь в дверь…”
— рассказывает сон Нелли Кобзон.

Вспоминая первую встречу с будущим мужем, женщина
утверждает, что производимое впечатление сильно отличалось от того, которое
певец производил с экрана телевизоров. Будучи 20-летней девушкой, она быстро
влюбилась в харизматичного статного Кобзона, а тот, в свою очередь, стал не
просто любимым человеком и супругом, но и учителем в ее жизненном пути.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Поражение МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

26.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Исход из Карабаха

26.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Босния и Герцеговина. Белая Аль-Каида

25.09 / Мнение: Новости шринкфляции

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Франция должна принять новую реальность

25.09 / Мнение: 5 грамм то – не лишние!

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ о политике Пашиняна и ситуации в Армении

25.09 / Мнение: Главная проблема малого и среднего бизнеса в России

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Отель СС

25.09 / Заворотнюк проиграла суд: теперь от нее требуют деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика