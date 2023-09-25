 

“Зачем?” – переживший друзей и коллег Ширвиндт поделился печалью

25.09.2023, 9:00, Разное
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“Зачем?” — задался вопросом народный артист РСФСР, поделившись своей печалью и размышлениями о смысле существования. Этот вопрос касался его долгой жизни, которую ему “приходится” доживать без близких друзей, так как большинство из них уже отошли в мир иной. О своих переживаниях и потере друзей и коллег Ширвиндт рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилейному сезону Московского академического театра сатиры,

“Когда долго живешь, то иногда думаешь: зачем?” – цитирует Ширвиндта Пятый канал.

По словам артиста, в целом, конечно, выхода нет, ведь он уже появился на свет. А раз родился – надо жить.

Напомним, не так давно стало известно о смерти Инны Чуриковой, Ирины Мирошниченко, Веры Васильевой и других коллег Александра Ширвиндта. Актер мрачно шутит по этому поводу, но не теряет оптимизма. В следующем году народный артист РСФСР отметит свое 90-летие. Несмотря на солидный возраст, звезда продолжает осваивать новое в жизни. Не так давно сын Александра Ширвиндта показал в социальных сетях, как артист осваивает скандинавскую ходьбу.

Ранее “Дни.ру” писали, что Михаил Ширвиндт на днях высказался в своих социальных сетях о Валентине Талызиной и других известных коллегах.


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