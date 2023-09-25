 

Ученый ТюмГУ нашел способ подавить эффект кофейных колец для литографии

25.09.2023, 8:35, Разное
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Научный сотрудник Центра природовдохновленного инжиниринга ТюмГУ, Константин Колегов, пояснил РИА Новости о новом методе подавления эффекта кофейных колец (ЭКК), который может быть применен в литографии.

ЭКК – это явление, при котором при высыхании капли жидкости образуется кольцевой осадок, вызванный перемещением вещества к краям капли по мере ее испарения.

Устранение ЭКК имеет потенциал увеличить точность и эффективность метода испарительной литографии. Этот метод используется для создания биосенсоров, электропроводящих покрытий и фотонных кристаллов. Как пояснил Колегов, это особенно актуально в таких областях, как создание метаматериалов для оптики и микроэлектроники, а также при получении функциональных покрытий в нанотехнологиях.

Ранее уже было продемонстрировано, что кофе может улучшить память стареющих мышей. Кроме того, российские исследователи разработали космические двигатели, которые работают на водке.


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