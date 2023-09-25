ЦБ: В России начали брать больше кредитов

Данные Центрального банка свидетельствуют, что в августе объем кредитов, выданных населению, увеличился на 979 миллиардов рублей, достигнув 4,1 триллиона рублей с начала текущего года. Этот прирост составил 3,2% за месяц и 20,7% по сравнению с прошлым годом.

Самым быстрорастущим сегментом оказалась ипотека, особенно льготная, что произошло на фоне роста рыночных ставок и ожидания более строгого регулирования. Выдача льготных кредитов выросла на почти 40%, достигнув 507 миллиардов рублей, включая “Семейную ипотеку” (232 миллиарда рублей) и “Льготную ипотеку” (226 миллиардов рублей). В то время как выдача рыночной ипотеки выросла менее значительно, около 20% (342 миллиарда рублей), как пишет Центральный банк.

Потребительское кредитование также быстро нарастало, увеличившись на 2,4% в августе и на 14,4% по сравнению с прошлым годом. В Центральном банке считают, что это может быть связано с сезонными факторами, такими как отпуска и подготовка к началу учебного года. Они отмечают, что сезонность в потребительском кредитовании не так выражена, и главной причиной высокого объема выданных средств все еще может быть ажиотажный спрос на кредиты перед изменением условий. Аналитики Райффайзенбанка также добавляют, что к концу года важным фактором, снижающим темпы, должно стать ужесточение макропруденциальных условий с 1 октября.

Согласно прогнозам Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), индикаторы раннего предупреждения о макрофинансовых рисках указывают на высокую вероятность возникновения системного банковского кризиса до августа 2024 года и системных кредитных рисков до октября 2023 года. Главной причиной этого является рост кредитной активности банков, а именно увеличение отношения общего объема кредитов, выданных населению и предприятиям, к ВВП. ЦМАКП предупреждает, что продолжительное увеличение задолженности экономических агентов может увеличить риск невозвратных кредитов, особенно в сегменте потребительского кредитования. Среднесрочно, сочетание резкого повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных мер Центрального банка на фоне низкого качества новых розничных ссуд будет способствовать накоплению кредитных рисков.