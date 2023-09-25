Рупор кремлевской пропаганды: Судьба сборной Российской Империи по футболу

Судьба сборной Российской Империи по футболу

На днях прочитал, что сборная России опустилась на 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА. В сентябре сборная России провела два матча с олимпийской командой Египта и одну игру со сборной Катара. Наши футболисты дважды сыграли вничью и проиграли один матч. С февраля 2022 года российская сборная отстранена от официальных игр.

Впрочем, были у российского футбола результаты и похуже. Как-то давно, после очередного провала российской сборной по футболу, в «утешение» дал ссылку на статистику из Википедии. Результаты игр сборной Российской империи в 1912 году.

Все-таки мы еще не достигли показателей «России, которую кто-то там потерял»! А потом захотелось узнать о дальнейших судьбах тех футболистов.

Ведь какая шаблонная картина складывается в голове? Футбол в России в начале XX века был новым, и если не элитарным, то весьма продвинутым видом спорта. Люди защищали цвета флага царский империи, по заграницам ездили… Их же при большевиках и Сталине должны были всех того, репрессировать… Ну если не всех, но хотя бы часть! Сложившиеся у массы людей стереотипы настоятельно требуют именно такой концовки!

А вот и нет!

Никто из футболистов в сталинские времена репрессиям не подвергся. Естественно из тех, кто до них дожил. Единственное маленькое исключение – сообщается, что Василий Бутусов, 1892 года рождения, умудрившийся таки забить один гол, в 1930 году арестовывался, но был отпущен. Василий Бутусов, будучи уже немолодым человеком, успел повоевать во время Великой Отечественной войны, попал в плен, но в ГУЛАГ все равно не попал. Опять разрыв шаблонов и стереотипов!

«После войны Василий Бутусов «завязал» с футболом и больше не выполнял обязанностей рефери, тем не менее, в 1954 году ему был вручен почетный судейский значок за былые заслуги. Он дожил до 1971 года».

Хотя надо отметить, что судьба у многих футболистов той сборной сложилась печально, но совсем по иным причинам. Четверо из них погибли еще в первую мировую, а пятеро – в блокаду Ленинграда. Питерские же они все были, и к 1941 году уже совсем не молодые…

Некоторые члены сборной Российской империи успели внести вклад в развитие советского футбола. Например, Василий Житарев был первым капитаном московского «Динамо», до 1956 года работал директором и работником многих московских стадионов. А вратарь Лев Иванович Фаворский, пропустивший в одном матче аж 16 мячей (это рекорд!) стал доктором химических наук и дожил до 1969 года.

Да, пословица насчет того, что «в семье не без урода», подтверждается и в этом случае. В том составе сборной был один человек, которого, к сожалению, чекисты много раз упускали. Член сборной Петр Соколов, будучи монархистом до мозга костей, после революции эмигрировал. А затем был агентом английской, а затем и финской разведки. (Что совсем неудивительно, среди этих «русских православных патриотов» каждый второй — предатель своей страны). В годы войны преподавал в финских разведшколах и занимался вербовкой среди наших военнопленных кадров для заброски в тыл СССР. Редактировал газету оккупантов «Северное слово», издававшуюся в Петрозаводске, в которой размещал материалы с антисемитским душком. Пишут, что даже с абвером успел посотрудничать. Умер в своей постели в Швеции, в 1971 году.



Из газеты, которую издавал бывший русский футболист Петр Соколов. Изображение из открытых источников.

А Леонид Смирнов, родившийся в 1889 году, игравший в футбол и после революции, дожил до 1975 года, хотя почему-то в некоторых источниках сообщается что аж до 1980-го. То есть в смутных детских воспоминаниях кого-то из моих ровесников запечатлен очень старый дедушка, который, страшно сказать, участвовал в Олимпиаде 1912 года!

Вот такая футбольная история и статистика.

(c) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZQ6dILF2VAbxYnFo – цинк

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