Рупор кремлевской пропаганды: Из Узбекистана через ИГИЛ в “страну свободы”

Через ИГИЛ в "страну свободы"

Сообщается, что ФБР расследует деятельность сети, занимающейся контрабандой людей, которая помогает переправлять узбекских мигрантов через границу в Соединенные Штаты. Сообщается, что как минимум один из контрабандистов связан с террористической организацией ИГИЛ. Агенты пограничной службы задержали более дюжины граждан Узбекистана в начале этого года, которые пересекли границу из Мексики в США. Сообщается, что мигранты были выпущены в США администрацией Байдена для подачи заявлений о предоставлении убежища, согласно сообщению CNN во вторник.

Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон сообщила новостной сети, что чиновники работают над «идентификацией и оценкой» всех этих мигрантов, которые были задержаны и впоследствии выпущены во внутренние районы США с «уведомлением о явке» на какое-то будущее слушание в иммиграционном суде. ФБР сообщает, что в настоящее время конкретный заговор ИГИЛ не выявлен, но, как сообщается, один из контрабандистов связан с террористической сетью.

Ранее в этом году группа мигрантов из Узбекистана попросила убежища и была проверена Министерством внутренней безопасности, входя в число растущего числа просителей убежища, которые в последние годы приехали в США из Центральной Азии. Ни в одной из баз данных разведывательного сообщества не было никакой информации, которая вызывала бы какие-либо тревожные сигналы, и всех людей отпустили в США до даты суда.

Лишь позже, когда ФБР узнало о существовании сети контрабанды людей, помогающей гражданам Узбекистана путешествовать в США, и о том, что в эту сеть входил как минимум один человек, связанный с ИГИЛ, представители национальной безопасности собрали все воедино.

Представитель Совета национальной безопасности Уотсон подчеркнул: «Не было никаких признаков — и до сих пор нет никаких признаков — того, что кто-либо из лиц, которым помогает эта сеть, имеет связь с иностранной террористической организацией или участвует в подготовке террористической атаки в Соединенных Штатах».

В докладе говорится, что связанный с ИГИЛ контрабандист не считается членом террористической сети. Его описывают как «скорее похожего на независимого подрядчика». Разведывательное сообщество полагает, что он занимается контрабандой граждан Узбекистана не по приказу ИГИЛ и что мигранты «ищут лучшей жизни в Соединенных Штатах», заявил CNN.

Не все узбекские мигранты, выпущенные в США, были обнаружены в ходе расследования , говорится в докладе. Более 15 человек были обнаружены и «все еще находятся под пристальным вниманием ФБР как возможные криминальные угрозы», сообщил CNN американский чиновник.

PS. Подрядчик ИГИЛ контрабандно обеспечивает лучшую жизнь в США для узбеков.

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