Рупор кремлевской пропаганды: Зоя Космодемьянская. Документы и материалы

Несколько читателей просили подсветить и прорекламировать хорошую книгу про Зою Космодемьянскую.

С книгой знаком (хотя в библиотеке в бумаге пока нет). Книга хорошая. Содержит большое количество реальной фактуры и документов.

Онлайн ее можно прочитать вот здесь https://www.calameo.com/read/00079834058a60a06916f

Скачать бесплатно в PDF ее можно здесь. https://wdfiles.ru/LR8o

Еще литература посвященная Зоя Космодемьянской http://zoyakosmodemyanskaya.ru/books.htm

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