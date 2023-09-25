Рупор кремлевской пропаганды: Зоя Космодемьянская. Документы и материалы
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Несколько читателей просили подсветить и прорекламировать хорошую книгу про Зою Космодемьянскую.
С книгой знаком (хотя в библиотеке в бумаге пока нет). Книга хорошая. Содержит большое количество реальной фактуры и документов.
Онлайн ее можно прочитать вот здесь https://www.calameo.com/read/00079834058a60a06916f
Скачать бесплатно в PDF ее можно здесь. https://wdfiles.ru/LR8o
Еще литература посвященная Зоя Космодемьянской http://zoyakosmodemyanskaya.ru/books.htm
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Источник: Colonel Cassad
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