 

Женившийся Александр Петров рассказал о сложностях при съемке постельных сцен

25.09.2023, 0:15, Разное
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Александр Петров стал гостем нового выпуска шоу Павла Воли. Комик признался, что ему интересно, как создаются откровенные эпизоды, в которых принимает участие артист. Он попросил актера раскрыть подробности.

Петров признался, что подобного рода съемки даются ему крайне тяжело. Соведущий программы Илья Соболев решил на своем примере показать, как проводятся съемки откровенных сцен. Юморист забрался на стол и постарался лечь на него: “Вот, как-то так это происходит?”, — спросил Соболев у Петрова. Артист ответил утвердительно.

“И вокруг вот примерно столько же людей. Только они не просто сидят, а вокруг тебя бегают, что-то еще поправляют”, — рассказал актер.

Почти год назад актер заявил, что решил взять паузу в карьере. Александр говорил, что в последние годы снимался почти без перерыва, поэтому устал от бешеного ритма жизни, к тому же его стали тяготить популярность и слава. Петров осознал, что хочет попробовать что-то новое.

Стоит отметить, что в последние дни Петров стал одной из самых обсуждаемых персон из-за своей внезапной свадьбы. Еще большим удивлением стало то, что актер связал себя узами брака не со Стасей Милославской, с которой встречался на протяжении нескольких нет.

Его женой стала девушка Виктория. Легенда гласит, что артист познакомился случайно на улице и через несколько встреч предложил отправиться в ЗАГС.


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