В Бразилии гибрид собаки и лисы попал на видео

ДТП произошло еще два года назад. Благодаря ветеринарам, животное выжило — “айболиты” и заподозрили неладное, просто-напросто не сумев отнести зверька к какому-либо конкретному виду.

Пострадавшая от колес автомобиля самка с тонкой длинной мордой и густой жесткой шерстью передвигалась, как лиса, однако звучи издавало типично собачьи: лаяла и рычала, а порой скулила.

Озадаченные ветеринары решили идти до конца и сделали генетический тест, результаты которого потрясли научный мир: животное стало плодом любви пампасной лисы и дворовой собаки. Генетики пояснили, что в ДНК собаки 78 хромосом, лисы — 74, у анализируемой же ДНК обнаружили 76 таковых.

Гибриду дали название dogsim, по-русски это, по сути дела, “лисопес”. К сожалению, в этом году животное скончалось. Ученые отмечают, что в общении с людьми оно проявляло осторожность, однако в сравнении с дикими собаками была совершенно не агрессивна и даже позволяла себя гладить..

Самка не ела человеческую еду или собачьих кормов и питалась исключительно живыми грызунами. Ученые предполагают, что она была способна к размножению.