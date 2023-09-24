Мнение: Трагическая ревность в Серпухове

В Серпухове разыгралась чудовищная драма. Началось все с того, что 49-летний Айят Гариб Оглы Алиев приревновал свою 37-летнею сожительницу.

Нормальные люди, если ссора серьезная, собирают манатки и сваливают.

Но Алиев, похоже, оказался мудаком и нелюдью. Он не стал поступать, как нормальный человек. Он подкараулил свою сожительницу у подъезда, облил ее бензином и поджег.

У женщины загорелись волосы и одежда ( видео трагедии можно посмотреть здесь, но слабонервным смотреть не советую).

Соседи потушили огонь. Сейчас женщина в реанимации, у нее вторая степень ожогов шеи, рук и тела. Дома её ждут двое детей.

В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело, ему грозит серьезный срок за покушение на убийство с особой жестокостью. Его пока не задержали, но, думаю, что пробегает он не долго.

Откуда берутся такие нелюди, как этот Айят Гариб Оглы Алиев? К 49 года мог бы уже поумнеть и понять, что если твоя женщина погуливает, значит в этом виноват прежде всего ты сам….

Фотография отсюда

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