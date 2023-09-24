 

Мнение: Трагическая ревность в Серпухове

24.09.2023, 22:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Серпухове разыгралась чудовищная драма. Началось все с того, что 49-летний  Айят Гариб Оглы Алиев приревновал свою 37-летнею сожительницу.

Нормальные люди, если ссора серьезная, собирают манатки и сваливают.

Но Алиев, похоже, оказался мудаком и нелюдью. Он не стал поступать, как нормальный человек. Он подкараулил свою сожительницу у подъезда, облил ее бензином и поджег.

У женщины загорелись волосы и одежда ( видео трагедии можно посмотреть здесь, но слабонервным смотреть не советую).

Соседи потушили огонь. Сейчас женщина в реанимации, у нее вторая степень ожогов шеи, рук и тела.  Дома её ждут двое детей.

В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело, ему грозит серьезный срок за покушение на убийство с особой жестокостью. Его пока не задержали, но, думаю, что пробегает он не долго.

Откуда берутся такие нелюди, как этот Айят Гариб Оглы Алиев? К 49 года мог бы уже поумнеть и понять, что если твоя женщина погуливает, значит в этом виноват прежде всего ты сам….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Мнение: О верном маркере кризиса в России… Подготовка началась?

25.09 / Пересадка сердца свиньи спасла жизнь умирающего пациента

25.09 / ДНК раскрывает сексуальные контакты Homo sapiens с «призрачными людьми»

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Судьба сборной Российской Империи по футболу

25.09 / “Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отношениях КНР и США. 90-е. Экономика превыше всего

25.09 / “Один на миллион”: щенок показал трюк с тыквой на голове

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Из Узбекистана через ИГИЛ в “страну свободы”

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Зоя Космодемьянская. Документы и материалы

25.09 / Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика