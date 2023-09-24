“Камчатка навсегда” или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове

Когда браконьеры отправляются на морскую рыбалку, они заживо

вспарывают пойманную рыбу, достают икру, а остальное швыряют за борт. На

Камчатке туристов используют сравнительно подобным образом — от них фирмы стремятся

получить исключительно заоблачные суммы, а все остальное значения не

имеет.

Конечно, далеко не все гиды и экскурсионные фирмы плевать

хотели на счастье клиента. Но все-таки есть среди них лидеры по низкому качеству

обслуживания. В частности, это организация “Камчатка навсегда”, которая

предлагает туры в Telegram,

собирает оплату, а в последний момент нередко отменяет для вас тур, если попалась

“рыба покрупнее”.

Оправданием может служить все что угодно — и погодные

условия, и транспортные проблемы, раз уж фантазия позволяет. Оказывать услугу в

соседнюю дату тоже не будут, мол, там уже все занято. Держи карман шире!

В телеграм-сообществе камчатских путешественников отзывы с жалобами поступают от

совершенно разных незнакомых людей, которые оказались слишком “мелкой рыбой”.

Туристы массово негодуют, когда летят через всю страну с

чемоданом снаряжения, а вместо оплаченной услуги получают от турагентств на

Камчатке от ворот поворот.

“Косяк в том, что отменяют экскурсии, и ты, летя 9 часов, не

знаешь, что делать, так как экскурсий на замену просто уже нет”, — возмущается Yulia.

“Да-да… Я, кстати, в этом году третий раз… прошла тоска по

Камчатке. И этому послужили не цены, а отношение к туристическому делу в целом. Я говорю о

бюджетном туризме, а не об индивидуальных турах за 150 тысяч рублей. Жалко,

очень жалко регион с возможностями”, — присоединяется к ней еще одна жертва

обмана.

Однако наивно полагать, что с частными гидами ваш отпуск не

будет испорчен. Как и турфирмы, они рассчитывают сорвать куш за счет приезжих.

В сезон за групповой трансфер к практически любому территориально доступному

вулкану цены начинаются от 7 тысяч рублей за одно посадочное место на джипе. С

человека за один и тот же маршрут длиной в 6-10 часов запрашивают и 10, и 15,и

30 тысяч — потолка нет.

Возникает вопрос: а точно ли местные знают, какой уровень

МРОТ установлен в России? Например, гид Николай с сайта “Авито” даже не

представляет, почему ему не

хотят платить половину от месячной зарплаты рядового учителя или медика.

Итак, чтобы не быть той рыбой, которую вспарывают ради

икры и швыряют за борт, просто не попадайтесь на удочку. В противном случае Камчатку

вы точно запомните навсегда, но вряд ли решите вернуться.