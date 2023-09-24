 

Россияне взъелись на Волочкову в день рождения ее дочери

24.09.2023, 22:05, Разное
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Поклонники рады видеть, как сияют глаза Анастасии, когда она рассказывает о своей дочери. Ариадна, растущая под нежным и заботливым взглядом Анастасии, становится все больше и больше похожей на мать – красивую, талантливую и сильную женщину.

В связи с важным событием, произошедшим в жизни Волочковой, поклонники поспешили поздравить Балерину и оставить теплые слова в комментариях под постом звезды. Пользователи Сети выразили уверенность, что Анастасия передаст дочери все свои лучшие качества и научит ее быть смелой, уверенной в себе и стремиться к своим мечтам.

Россияне отметили, что самое важное, о чем стоит помнить в этот день, — это то, что быть любящей и заботливой мамой – это непревзойденный и великий дар. При этом далеко не все оценили доброжелательное настроение по отношению к знаменитости.

Некоторые юзеры отметили, что у Анастасии почти нет фотографий с дочерью. При этом Балерина окружила себя цветами, чем в первую очередь поделилась в социальных сетях.

“Вообще-то мама должна быть с дочкой в такой день, И ни одного фото с дочкой. Зато с мужиками в шпагате свеженькое выложила”, “Настя, желаю, чтобы вас в жизни окружали не цветы, а ваши родные и близкие люди. Букет цветов можно купить. А родных людей — нет”, “Она даже по такому поводу перетягивает внимание на себя ,единственную, неповторимую “, — написали недоброжелатели.


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