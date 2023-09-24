 

Рупор кремлевской пропаганды: О борьбе с украинским терроризмом

24.09.2023, 21:38, Разное
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Относительно этой ситуации (https://t.me/rybar/52300) с ждунами и пособниками не буду оригинальным. С моей стороны давно видится необходимым:

1. Признать структуры СБУ и ГУР МОУ террористическими.
2. Кратно увеличить сроки посадок.
3. Вернуть смертную казнь за пособничество терроризму.
4. Организовать материальное и политическое поражение в правах членов семей украинских террористов и их пособников. Члены семей врагов народа, ау.
5. Выдать дополнительные полномочия спецслужбам по борьбе с украинским терроризмом.

Предпринимаемые на текущем этапе комплексы мероприятий по борьбе с терроризмом выглядят недостаточными.

Источник: Colonel Cassad


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