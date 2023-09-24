“Вместо одного слова”: дочь осчастливила Гузееву неожиданным поступком

Лариса Гузеева отлично ладит с дочерью от третьего брака Ольгой Бухаровой. Ведущая нередко публикует фотографии со вторым ребенком и раскрывает подробности отношений с ней.

Недавно Гузеева показала подарок от Бухаровой в социальной сети. “Букет от дочери. (Своими руками). Вместо одного слова”, — написала она.

Стоит отметить, что на протяжении длительного времени о деятельности Ольги не было ничего известно. Она не является публичным человеком, как ее мать. Так или иначе, в прессе и социальных сетях сплетники регулярно обсуждают ее внешний вид, а также поведение.

Стоит отметить, что полюбившееся телезрителям шоу “Давай поженимся” не выходило на экраны более года. За это время поклонники свыкнулись с мыслью о том, что, по всей видимости, они больше никогда не увидят новых выпусков.

Однако недавно зрителей обрадовали новостью о том, что программа возвращается в эфир. Создатели программы не скрывали, что шоу выйдет на экраны обновленным.

Многие переживали, что изменения могут затронуть и кресла ведущих. К счастью, 28 августа в новой студии появился все тот же дуэт из неизменных звезд программы Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. При этом Василису Володину заменили искусственным интеллектом.