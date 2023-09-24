Мнение: Отставала ли Россия от Европы?

Читатель спрашивает, действительно ли Россия является страной третьего мира, и сможем ли мы когда-нибудь догнать Запад. Цитирую из письма:

Пишу, наверное, не совсем по адресу, просто у вас часто встречаются статьи про сравнение нас и “Европы” в терминах кто благополучнее.

Понимаю, что если точно пытаться сравнить, то надо сравнивать конкретные показатели, а не просто, что у нас лучше, чем в Европе жить, или наоборот. Смотрел сериал про Петра I, новый, и там фраза, что мы отставали в 1700-х годах от Европы на 200 лет, а Петр I типа наверстал упущенное. И вот подумал, что это за 200 лет, и можно ли мерить отставание в годах, ну, допустим, можно. То судя по советским историкам большевики Российскую Империю приняли с сохой, то есть подразумевается, что мы опять отставали от запада. И вот было бы интересно построить график отставания в годах, вот в 1700 мы наверстали 200 лет (как я понимаю отставание было из-за татаро-монгольского нашествия), а дальше-то мы чего к 1917 году так отстали опять? Никаких нашествий не было (видимо, крепостное право и все такое). Или вообще это все миф, и мы не отставали в 1917 году от Европы, и все эти отставания — это пропаганда. А в перестройку мы явно отставали — это уже фактически можно заявить, так как я помню это время, и как мы у нас скудно было в плане вещей и продуктов, в годах отставание не знаю на сколько. То есть мы почему-то всегда отстаем от запада. Вопрос — а в терминах отставания, можно ли сейчас говорить, что мы отстаем от Запада (США в том числе)? Может, если взять, допустим, процессоры и печатные станки, то мы, наверное, лет на 20 отстаем, у нас есть возможность печатать процессоры >100нм, а у Эппл — 3нм. Вообще, есть ли вариант, когда мы наконец-то сможем говорить что Запад отстает от нас на N лет (ну так в целом заявить, как заявляют авторы сериала про Петра I)?

После всех этих сериалов исторических складывается ощущение что мы просто по определению страна третьего мира, и просто максимум что можем — это догонять благословенный Запад. Но опции вырваться вперед не существует. Хотя, может, это просто было в 17-18 веке из-за мореходства такая ситуация, но тогда почему в 20 начали отставать, или не происходит сейчас процесс отставания?

Когда говорят, что «Сталин принял Россию с сохой», обычно забывают, что Сталин принял Россию у Ленина. Ленин, в свою очередь, принял у законной власти Россию с линкорами, электричеством и передовой наукой, но за несколько лет очень многое разрушил, и в 1924 передал Сталину, действительно, что-то похожее на соху.

На 1917 никакого отставания у России не было. По многим показателям мы были не на первом месте, это верно, но наши промышленность и наука были очень сильны. Иностранные исследователи с тревогой указывали, что если не случится ничего непредвиденного, то 20-й век станет веком России, так как Россия будет доминировать в Европе.

СССР действительно отставал от Запада, так как уничтожил рыночную экономику и закуклился внутри собственных границ, из-за чего развитие технологий и инженерного дела остановилось. Отставание было в среднем на 20 лет: в чём-то больше, в чём-то меньше. К примеру, во время Второй мировой мы критично зависели от поставок раций и радаров из США, так как для СССР это было тогда недостижимым хайтеком. С другой стороны, в космос мы полетели первыми.

Теоретически можно было бы свести отставание к минимуму за счёт международной торговли, так как по некоторым отраслям, таким как атомная, мы опережали планету, но с международной торговлей не складывалось, так как СССР был бедной страной: валюту приходилось тратить не на закупку станков и компьютеров, а на закупку зерна.

В 1990-х у нас был переходный период, когда мы заново отстраивали капиталистические институты типа бирж и арбитражных судов, а в 2000-х мы снова вышли на среднемировой уровень. Разница с условными США была уже не в технологиях или в общественных институтах, а в благосостоянии. Постсоветская Россия была тогда уже не отсталой, а просто бедной страной.

Вместе с тем, уже в 2000 русский и американский инженеры обновляли свои компьютеры одновременно: сразу же после выхода нового процессора. В этом заключалось принципиальное отличие от ситуации 1980-го, например, года, когда советский инженер поставить современный компьютер у себя на кухне по целому ряду причин не мог. Да, в 2000-м году русский инженер зарабатывал на порядок меньше своего американского коллеги, но доступ к технологиям у него был уже примерно тем же.

Сейчас, в 2023, мы выровнялись и по деньгам. Некоторые регионы России уже живут в среднем богаче, чем некоторые регионы США. Инфраструктура в России при этом зачастую лучше — интернет, сотовая связь, магазины, Госуслуги, вот это всё. Да, мы не можем пока что производить самые современные процессоры — собственно, никто не может, кроме Китая и США. Однако это не значит, что мы отстаём. В мировой экономике есть разделение труда, так что мы и не должны самостоятельно производить абсолютно всё. Лихтенштейн, к примеру, вообще ничего не производит, при этом там близкая к абсолютной монархия. Это не даёт нам оснований называть Лихтенштейн отсталой страной.

Про отсталость можно было говорить в прошлые века, когда у некоторых стран физически не было доступа к современным технологиям — у закрытой Японии, к примеру, или у несчастных ацтеков. Сейчас, когда вся планета объединена, даже самые безнадёжные страны Африки называть отсталыми можно с большой натяжкой. Они бедные и неустроенные, однако смартфоны и интернет там есть.

Так и с Россией. Мы встроены в мировое сообщество, у нас здоровый капитализм. Таким образом, говорить про отсталость бессмысленно, никакой отсталости нет. Говорить можно (и нужно) про общий уровень благосостояния. Мы всё ещё несколько беднее большинства стран Запада, и вот это — проблема, которую нам предстоит решить.

Что касается Петра I, то для измерения отсталости существует объективный показатель — война. Россия и Швеция воевали двадцать лет, и Россия в итоге победила с разгромным счётом. По итогам войны Россия вернула себе выход к Балтийскому морю, что дало нам право провозгласить Россию империей. До и после Петра многочисленные другие войны мы также по большей части выигрывали, в чём несложно убедиться, просто взглянув на карту мира. Если бы отставание действительно было двухвековым, воевать с Европой на равных Россия бы не могла.

Я не смотрел сериал, про который речь идёт в письме, однако опыт показывает, что среди киношников много людей поверхностных и аморальных, для которых превосходство Запада над прочими регионами планеты — аксиома, не требующая доказательств. Не удивлюсь, если люди с подобными заблуждениями снимали и этот сериал.