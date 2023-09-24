Рупор кремлевской пропаганды: О приостановке разработки гиперзвуковой ракеты “Змеевик”

О приостановке разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"

Любопытные детали в комментариях (https://tass.ru/armiya-i-opk/18823643) Источника ТАСС™ о приостановке разработки гиперзвукового ракетного комплекса Змеевик.

Работы по созданию ракеты – "убийцы авианосцев" "Змеевик" приостановлены. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Работы по "Змеевику" заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает", – сказал он.

По словам собеседника агентства, "Змеевик" – это новый ракетный комплекс, по своим тактико-техническим характеристикам схожий с китайской противокорабельной баллистической ракетой DF-21D. Он создается в том числе для поражения морских и наземных носителей новой американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. "B связи с имеющимися трудностями Министерства обороны США в создании Dark Eagle от госзаказчика разработчику "Змеевика" поступило указание о направлении всех сил на модернизацию и совершенствование вооружения, используемого в специальной военной операции на Украине", – уточнил источник.

1) Опять лобовое сравнение с китайской DF-21D. Ну, не самый плохой образец. Опять же, еще одно доказательство, что гиперзвуковой планирующий крылатый блок — это частный случай маневрирующей головной части.

2) Увязка с американским проектом единого гиперзвукового оружия для армии и флота, правда, Дарк Иглом зовут только армейский LRHW, флотский пока только под аббревиатурой CPS. Там, действительно (https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11991), не все ладно. Но говорят и про принятие на вооружение после первого же успешного испытательного пуска (который, впрочем, все переносится и переносится).

3) Отсылка к приоритету работ над совершенствованием уже летающего оружия косвенно указывает на возможного разработчика, однако догадки оставим при себе. В любом случае, на арене все те же. Опять же, до того как валить носители LRHW, надо бы научиться выносить носители GMLRS и ATACMS.

4) Остается вопрос — в каком состоянии, собственно, проект "Змеевик", и сколько ведется над ним работа? Публично засветили (https://t.me/vatfor/7888) его (правда, тем же способом, что и сейчас заморозили) прошлым летом, однако нельзя исключать, что именно его обсуждало (https://t.me/nuclear_stormbringer/81) высшее военно-политическое руководство на известном совещании по реагированию на выход США из #ДРСМД.

Пока все, продолжим следить за судьбой отечественных ракетных дел.

https://t.me/vatfor/8839 – цинк

За прошедший год приоритеты изменились. Чему в том числе способствовали провалы США в разработке собственного гиперзвукового оружия. Последние испытания у американцев также закончились неудачей и текущее отставание в 2-3 года от России по гиперзвуку сохраняется.

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