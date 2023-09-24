 

Депрессия и проблемы в семье – что спасло Савичеву после потери ребенка

24.09.2023, 20:00, Разное
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Потеря ребенка на втором месяце беременности сильно ударила по Юлии Савичевой. Трагедия, по словам певицы, случилась из-за того, что она много времени уделяла работе.

Певица слишком легкомысленно относилась к своему здоровью. Юлия отдала приоритет карьере и отказывалась прислушиваться к медикам.

“Раз у моих бабушек и мамы все прошло легко, значит и мне не о чем переживать. Как же я сильно тогда заблуждалась”, — рассказала знаменитость в свежем интервью на ютуб-канале Fametime TV. Это привело к тому, что артистка погрузилась в депрессию, повлиявшую на взаимоотношения с семьей.

Савичева называет тот период страшным, поскольку она совершала необдуманные и резкие поступки. Артистка начала еще больше уходить в работу, и ее это разрушало еще больше.

Савичева решила обратиться за помощью к Максиму Фадееву. “Позвонила Максу в очередной истерике и сказала, что больше так не могу: мой организм изношен, мне нужно уходить, поправлять здоровье, голову свою чинить от заморочек. И Макс меня отпустил, сказал: “Ну что, я буду тебе запрещать беременеть и рожать?”, — вспоминает она.

Певице понадобилось полгода, чтобы восстановить здоровье и отношения в семье. Когда появилась Аня, Савичева обрела счастье.


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