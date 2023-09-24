 

Они задают тренды: какие цвета в одежде любят звезды шоу-бизнеса

24.09.2023, 20:00, Разное
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Примадонну российской эстрады особенно привлекают черные наряды. Удобно, элегантно и универсально. Знаменитость никогда не стремилась одеваться ярко и пестро, а когда примеряла вызывающие наряды по долгу службы, то быстро возвращалась к привычным вещам. Балахоны цвета ночи Алла Пугачева сделала своей изюминкой.

В отличие от нее, популярная блондинка и известная телеведущая Светлана Бондарчук признавалась, что обожает желтый. Звезда с удовольствием носит все его оттенки и они ей очень идут!

Знаменитая певица Елена Темникова в восторге от голубого. Он встречается в гардеробе экс-солистки группы SEREBRO в разных вариациях: от приглушенного небесного до яркой бирюзы. Что важно — любимый цвет одежды выгодно подчеркивает типаж внешности.

Эталоном сдержанной грациозности смело можно считать Екатерину Гусеву. Звезда “Бригады” ориентируется на гармоничные пастельные оттенки тканей. Обладая яркой природной красотой, Гусева даже в серых нарядах выглядит роскошно.

Гуру народного вокала Надежда Бабкина — это женщина-огонь и женщина-пожар. Поэтому заметно, как любимый красный цвет дополняет ее внутреннюю силу и страсть. Такую красавицу сложно не заметить!

Ведущая телешоу “Дом-2” Ксения Бородина уверенно хвастается обновками в микроблоге. В ее гардеробе переплетаются разные фасоны и стили, а любимый цвет у звезды зеленый. Благородный, сочный и радует глаз!

“Мисс Вселенная” Оксана Федорова за годы модельной карьеры примерила так много одежды, что с выбором цветовой гаммы давно определилась. Чистота, непорочность, свет — в белых нарядах она настоящий ангел!


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