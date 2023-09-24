Мнение: Китайцы на авторынке России, параллельный импорт автомобилей и как сэкономить на утилизации

1. Почти весь прямой импорт автомобилей в Россию теперь приходится на Китай. Этого следовало ожидать. Когда-то все смеялись над японскими машинами, потом они стали эталоном качества. Позже аналогичным образом пренебрегали корейцами, но корейцы тоже научились делать хорошо. Следующими в этой цепочке были китайцы. Ещё недавно китайский автомобиль вызывал недоумение, но сейчас средний «китаец» уже является вполне нормальным автомобилем.

Пожалуй, проблема только в том, что китайцы не считают нужным заботиться об обратной совместимости. Они так часто меняют конструкцию своих авто, что найти запчасти на автомобиль даже трёхлетнего возраста — иногда большая проблема. Логика такая: прямо сейчас машина в порядке, а как там владелец будет страдать через несколько лет в поисках нужной запчасти, уже его проблема.

При этом, разумеется, новые китайские машины и стоят нормально, то есть не слишком дёшево (ссылка):



Доля китайских автомобилей в российском импорте машин за восемь месяцев 2023 года составила 92 процента. <…>

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил о нехватке автомобилей на российском рынке, при этом наличие китайских аналогов не решает проблему дефицита. По словам эксперта, авто из КНР на рынке много, но они не могут заменить машины стоимостью до миллиона рублей. Он также добавил, что дилерские центры и перевозчики пользуются сложившейся ситуацией и поднимают цены, например, доставка автомобиля из КНР будет стоить около 300-400 тысяч рублей.

2. Одновременно в Россию продолжается массовый завоз машин из недружественных стран. Основную часть параллельного импорта составляет продукция тех азиатских государств, которые хоть и вредят нам санкциями, но без особого энтузиазма, в отличие от американцев и европейцев (ссылка):



Самыми популярными в параллельном импорте с начала года стали автомобили японских марок, на них пришлась треть (33 процента, 22 640 единиц) от общего количества. Об этом со ссылкой на исследование «Открытие Авто» и «Автомаркетолога» пишет РИА Новости.

Вторыми по востребованности за восемь месяцев названы корейские марки — 28 процентов (18 977 автомобилей), а замыкает тройку продукция немецких заводов — 23 процента (15 655 автомобилей). Аналитики отмечают, что регистрация японских машин росла с каждым месяцем — с 2211 единиц в январе до 5163 машин в августе.

Далее идут американские марки (7,4 процента, 5023 машины), китайские (3,3 процента, 2271 машина), британские (2,3 процента, 1573 машины), чешские (0,8 процента, 529 машин), французские (0,6 процента, 402 машины) и итальянские (0,5 процента, 352 машины). Шведских автомобилей в Россию по параллельному импорту завезли 296 единиц, а марок из Испании, Ирана и Узбекистана — 82 машины. Всего с января по август в страну по указанной схеме попали 67,8 тысячи автомобилей. <…>

С точки зрения брендов лидерство удерживает Toyota (10 687 машин), за ней идут корейские Hyundai (9342 машины) и Kia (8974 машины). Модельный ряд возглавляют корейцы: Hyundai Tucson (2803), Hyundai Santa Fe (2247) и Kia Sportage (2206).

В структуре параллельного импорта на частных лиц приходится 83 процента, а компании отвечают только за 17 процентов. При этом 93 процента приходится на легковые автомобили, 5 процентов — на пикапы, а 3 процента — на легковые коммерческие автомобили.

Не вполне понятно, считаются ли здесь и подержанные автомобили тоже. В любом случае, хоть автомобили и нужны экономике, в долгосрочной перспективе импорта должно быть меньше. У нас есть и металл, и энергия, и всё остальное, так что нам выгоднее производить автомобили у себя, внутри страны.

3. Виктор Головко предложил хороший способ сэкономить бюджетные деньги. Утилизация старых автомобилей — недешёвое удовольствие, под этим предлогом с русских автолюбителей берут так называемый «утилизационный сбор». Так вот, идея в следующем: туристам и предпринимателям, едущим в Евросоюз, выдаём машины, которые уже почти разваливаются, но 100 километров проехать ещё способны.



Турист садится в машину и пересекает границу с Европейским рейхом. Евротаможенники машину у него, как у русского, отбирают. Вуаля! Теперь утилизация автомобиля — их проблема.