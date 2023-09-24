Цена новых SSD-накопители для PlayStation 5 приближается к стоимости двух игровых консолей

Обновление программного обеспечения для консолей PlayStation 5 внесло поддержку SSD-накопителей с емкостью до 8 ТБ. На рынке уже доступны первые модели, но их цена приближается к стоимости двух игровых консолей, как пишет портал Rozetked.

Существует несколько моделей SSD M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0, необходимого для совместимости с PlayStation 5. Например, накопитель Sabrent Rocket 4 Plus обладает впечатляющей скоростью чтения до 7100 МБ/с и записи до 6000 МБ/с. Он также оснащен тонкой алюминиевой пластиной для эффективного охлаждения и подходит к разъему PS5. Однако его цена в США составляет около $1 тыс. (почти 96 тыс. рублей).

За эту сумму можно приобрести две игровые консоли PlayStation 5 с дисководами или даже две PS5 Digital Edition и сохранить $200. Это означает, что SSD M.2 на 8 ТБ может показаться излишне дорогим вариантом для многих пользователей, которые выбирают консоли из-за их более доступной цены по сравнению с игровыми ПК.