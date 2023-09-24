Минпромторг предложил ввести утильсбор на стаканчики для кофе

Минпромторг внёс предложения в законодательство, согласно которым утилизационным сбором могут быть обложены бумажные стаканчики для кофе, крышечки и одноразовые трубочки.

Средства, полученные от сбора, должны покрыть затраты на утилизацию – состоящий из нескольких бумажных и полимерных слоев стаканчик требует специального оборудования, говорится в пресс-релизе министерства.

Размер налога могут устанавливать региональные заксобрания, при этом рекомендуемая ставка составит не менее 20 рублей за стаканчик и 15 рублей за крышечку. Все крышечки и стаканчики с оплаченным сбором будут отмечены специальными голографическим QR-кодом, проверить который смогут все желающие.

Ожидается, что поступления от утильсбора только в Москве смогут покрыть стоимость строительства двух новых мусороперерабатывающих заводов в течение полугода.

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