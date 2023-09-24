Жена откровенно рассказала о перенесенных Костомаровым ужасах

Еще совсем недавно Роман Костомаров находился на грани жизни и смерти. Банальная простуда обернулась для фигуриста безграничными страданиями.

Последствия заболевания привели к тому, что Костомаров лишился кистей рук и стоп, похудел в два раза и едва не лишился зрения.

Супруга фигуриста Оксана Домнина в эфире программы рассказала, какие ужасы пришлось пережить ей и супругу в борьбе за счастливое совместное будущее. Фигуристка вспомнила, что в кому после первой операции Костомаров впал уже в первые сутки.

Медики лишь разводили руками, не давая никаких точных прогнозов о будущем пациента. Все значительно ухудшилось, когда в организме появилась опасная бактерия: гнойный стрептококк буквально пожирал спортсмена.

“Иммунитет был ослаблен полностью. Лейкоцитов — ноль. В этот момент у него выстрелила очень страшная бактерия — это гнойный стрептококк, который дал поражение конечностей, сепсис. Легкие не справлялись и органы начали отказывать, было только сердце”, — откровенно рассказала Домнина.

Кроме того, спортсменка вспомнила, что уже на третий день пребывания в больнице врачи подошли к фигуристке, чтобы предупредить о необходимости ампутации кистей пациента. “Стопа снаружи вроде как мягонькая. А подошва уже была черной. Уши были черные, нос был черный, глаза вывалились, язык черный”, — с ужасом вспомнила Домнина.