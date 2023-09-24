Мнение: Историю пишут проигравшие, релоканты страдают в Монголии и санкции против российских пенсионеров

1. К вопросу о том, почему Википедия и многие другие интернет-ресурсы, претендующие на нейтральность и отражение всех точек зрения, в действительности тенденциозны (ссылка):



Историю пишут победители, а проигравшие редактируют статьи в Википедии, заявил Илон Маск в беседе с Биньямином Нетаньяху.

Премьер Израиля отметил, что цифровые энциклопедии не всегда отображают сбалансированный взгляд на ситуацию. Американский миллиардер пошутил в ответ:

«Что касается Википедии, здесь вот что занятно. Есть такое старое высказывание: «Историю пишут победители». Да, но не когда твои враги по-прежнему живы и у них много времени, чтобы редактировать Википедию».

Нетаньяху добавил, смеясь, что «историю пишут люди, которые могут задействовать больше редакторов».

Смех господина Нетаньяху вполне объясним. Достаточно прочесть в Википедии статью про Арабо-израильский конфликт, чтобы понять, у кого редакторов больше.

2. Некоторые креативные россияне после начала СВО приняли необычное решение – переехать в Монголию. Что же, страна достойная, дружественная, очень сильно помогла нам в войне против Гитлера… Однако релоканты, кажется, ожидали увидеть там что-то похожее на современные российские города (ссылка):



За последние полтора года на жительство в Монголию перебрались тысячи граждан России — в основном из Сибири и Бурятии. Как увидел лично обозреватель aif.ru, судьба у многих из них сложилась впоследствии довольно странно. <…>

«Я почти сразу офигела, — гневается Юлия. — По-русски среди молодёжи практически никто не говорит, а они же соседняя с нами страна! Зимой очень холодно, хуже, чем в Сибири, я закутаюсь в три одеяла и сижу дрожу. Еда российская есть, тут колбаса наша, сыр, соки. Но всё равно с привычными продуктами не всё так гладко. Я люблю свинину, а она здесь очень дорогая, от баранины же воняет. Куча монголов живут в юртах, это бесит и раздражает. Господи, двадцать первый век, цивилизация, а они в юртах спят и углём топят! Я хотела бы эмигрировать в Таиланд, но у нас с мужем нет денег. Наверное, будем релоцироваться в Казахстан, а это снова расходы. Хорошо, хоть рубли здесь на улице меняют, упростило немного жизнь». <…>

«Нет никаких возможностей заработать деньги, — жалуется [Роман]. — Тут просто так на работу не устроишься. Разве что можно купить машину и нелегально предлагать услуги такси, многие монголы так делают. Включил навигатор в „Гугле“ и поехал, без проблем. Но я монгольский и английский не знаю, сложно будет. Карта „МИР“ не пашет, монгольскую же карту оформлять — геморрой. Рубли к оплате в магазинах не берут, требуют тугрики, и это злит. Кому нужна их валюта? У меня было ощущение, что Монголия заграница. Но это непонятно что. Люди живут, словно тысячу лет назад. В магазинах молоко лошадиное продаётся, такая гадость. Я рассматриваю сейчас возможность, чтобы уехать в Европу или Америку… увы, не знаю, кем там устроиться, не владею языками. Пока мне помогают родители, но часто я лежу на кровати и мечтаю, что устроил стартап и разбогател. Какой именно? Эх, понятия не имею». <…>

«Стоял вопрос быстрого перемещения, а какой выбор? В Китай не поедешь так сразу, надо визу оформлять, в Японию тоже. Монголия близко, сел на самолёт и полетел. Я, в общем, представлял, ну, такая азиатская страна, вроде Таиланда, куда я с родителями ездил. Тепло, всё дёшево. Оказалось, зимой кирдык, надо два свитера напяливать, куртку, и ветер очень сильный, хуже Иркутска. У нас самих морозы зверские, но хоть отопление центральное есть. А у монголов через одно место всё устроено. Где-то углём топят, где-то дровами. Газа мало.

Снимешь квартиру и будешь зубами стучать. Из еды одно мясо. С овощами и фруктами очень плохо, они дорогие и безвкусные. Салат из огурцов в ресторане стоит как жаркое из баранины. Я пытался устроиться преподавать английский язык, но оказалось, это бесполезно, у монголов хватает своих учителей. Предлагал в Интернете туры, никто не записывается, все русские предпочитают с монгольскими турфирмами работать. Ещё плохо, что водку монголы любят пить и пьяные довольно агрессивные, до драки может дойти. Я полагал, за границей культурнее должно быть, чем у нас — они же буддисты, дзен, мир, всё такое». <…>

«Менталитет совсем другой. Они к русским хорошо относятся, проблемы бытовые отсутствуют, не хамят, люди дружелюбные. Но всё равно, они не мы. Жильё сильно дорогое стало, хотя это везде так — и в Киргизии, и в Грузии, и в Казахстане снять квартиру теперь недёшево. Криминал повсюду — с телефонами надо осторожнее, на улице могут из рук выхватить. Карманников на рынках толпа, кошельки „подрезают“. Не расслабишься.

3. Западные санкционеры поступают по своему обыкновению подло. В то время как в самой России санкции мало на что повлияли, в других странах из-за ограничения возможности на банковские переводы пострадали живущие за рубежом российские пенсионеры (ссылка 1, ссылка 2):

Власти России подтвердили проблему с выплатой пенсий за рубежом — из-за санкций против российских банков средства, переводимые Соцфондом России в другие страны, оседают в банках-корреспондентах. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту Минэкономразвития «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Осведомленный источник издания рассказал, что одной из стран, где насчитывается больше всего российских пенсионеров, является Израиль — там их проживает 52,5 тысячи. До санкций они получали пенсии в долларах, но после их введения были уведомлены, что до решения проблемы с платежами могут получать выплаты на территории России или осуществлять трансграничные переводы.

Российские пенсионеры в Латвии не смогли получить пенсии за третий квартал, потому что Пенсионный фонд РФ (ПФР) не смог перевести деньги Государственному агентству социального страхования (ГАСС) Латвии. Многие банки отказываются принимать платежи из-за действия санкций.

Сейчас Пенсионный фонд РФ ищет способ обеспечить перевод средств в Латвию.

В случаях, когда задержка выплаты пенсий вызвала у получателей проблемы с оплатой неотложных потребностей, Минблаг Латвии советует обращаться за помощью в социальные службы своего самоуправления.

Рутинно замечу, что если власти Латвии могут вредить русским пенсионерам намеренно — они ещё со времён латышских стрелков русских не любят — то у Израиля, вероятно, просто бюрократические проблемы. Израиль во многих отношениях — страна третьего мира. Местные жители жалуются, что элементарные банковские операции, которые в России делаются или через приложение, или в отделении банка за 15 минут, в Израиле могут занять много времени и превратиться в сложный комплексный квест.