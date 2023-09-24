Почти 60% опрошенных отказались от iPhone 15 Plus
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Портал GSMArena провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, какая модель из новой линейки iPhone 15 наиболее популярна. iPhone 15 Plus оказалась наименее привлекательной.
59,9% респондентов выбрали или собираются выбрать смартфон с операционной системой Android вместо нее. Первый день продаж на эту модель согласились ждать всего 6,7% опрошенных. Положительные отзывы могли бы убедить к 5,6% пользователей, но 10,4% отпугнула высокая цена. Кроме того, 17,4% опрошенных предпочли оставить свои старые модели iPhone.
Базовый iPhone 15 также не завоевал сердца поклонников Apple — 18% опрошенных не собираются переходить на новинку, а для 10,1% из читателей GSMArena это оказалось финансово недоступно. Привлекательность этой модели находится на уровне 10,8% благодаря положительным отзывам, и 14,5% готовы купить ее в первый день продаж. При этом 46,7% респондентов выбирают устройства на базе Android.
В отношении iPhone 15 Pro около 14,3% опрошенных готовы купить его в первый день продаж, а 11,3% желают дождаться отзывов других покупателей. Однако для 16,4% эта модель оказалась слишком дорогой, и 12,7% предпочли остаться при своих старых iPhone. Большинство респондентов (45,4%) планируют перейти на Android и даже не рассматривают покупку нового iPhone.
iPhone 15 Pro Max привлек 20,1% опрошенных, готовых купить его в первый день продаж, но 9,1% ждут отзывов других пользователей перед принятием решения. Еще 18,3% хотели бы приобрести эту модель, но высокая цена делает это недоступным. 11,9% согласны остаться верными более старым моделям iPhone. Однако Android вместо iPhone 15 Pro Max предпочли 40,6% респондентов.
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