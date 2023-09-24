Почти 60% опрошенных отказались от iPhone 15 Plus

Портал GSMArena провел опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, какая модель из новой линейки iPhone 15 наиболее популярна. iPhone 15 Plus оказалась наименее привлекательной.

59,9% респондентов выбрали или собираются выбрать смартфон с операционной системой Android вместо нее. Первый день продаж на эту модель согласились ждать всего 6,7% опрошенных. Положительные отзывы могли бы убедить к 5,6% пользователей, но 10,4% отпугнула высокая цена. Кроме того, 17,4% опрошенных предпочли оставить свои старые модели iPhone.

Базовый iPhone 15 также не завоевал сердца поклонников Apple — 18% опрошенных не собираются переходить на новинку, а для 10,1% из читателей GSMArena это оказалось финансово недоступно. Привлекательность этой модели находится на уровне 10,8% благодаря положительным отзывам, и 14,5% готовы купить ее в первый день продаж. При этом 46,7% респондентов выбирают устройства на базе Android.

В отношении iPhone 15 Pro около 14,3% опрошенных готовы купить его в первый день продаж, а 11,3% желают дождаться отзывов других покупателей. Однако для 16,4% эта модель оказалась слишком дорогой, и 12,7% предпочли остаться при своих старых iPhone. Большинство респондентов (45,4%) планируют перейти на Android и даже не рассматривают покупку нового iPhone.

iPhone 15 Pro Max привлек 20,1% опрошенных, готовых купить его в первый день продаж, но 9,1% ждут отзывов других пользователей перед принятием решения. Еще 18,3% хотели бы приобрести эту модель, но высокая цена делает это недоступным. 11,9% согласны остаться верными более старым моделям iPhone. Однако Android вместо iPhone 15 Pro Max предпочли 40,6% респондентов.