 

Apple порекомендовала избегать использования кабелей Android для зарядки iPhone 15 из-за перегрева

24.09.2023, 18:35, Разное
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Фирменный магазин Apple в китайском городе Фушань выдал рекомендацию владельцам iPhone 15: не использовать кабели USB-C от Android-устройств, чтобы избежать перегрева и повреждения смартфонов. Об этом пишет CNMO.

Причина этой рекомендации заключается в различиях в расположении контактов USB-C, используемых в iPhone и Android-смартфонах. Представители Apple Store в Фушане предупреждают, что использование кабеля Android может вызвать перегрев устройства и его дальнейшую неисправность из-за более узкого зазора между контактами проводов.

Аналогичные предупреждения начали появляться в сети от представителей других магазинов Apple в Китае. Некоторые пользователи считают, что это может быть попыткой Apple стимулировать продажи своих фирменных зарядных устройств, которые значительно дороже, чем кабели от других производителей.


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