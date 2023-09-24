 

Дайджест «Панорама-инвест» (24.09.2023)

24.09.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В этом выпуске:

• Анализ перспектив крупнейшего в
мире NFT-фонда
SCAM

• В каких банках лучше всего хранить
наличные

• Стоит ли покупать акции карабахских
IT-стартапов

Будущее NFT – это SCAM

Многие наши подписчики задаются вопросом: стоит
ли расценивать снижение котировок NFT-токенов на 95,2-99,6% (данные ВЦИОМ) как негативный сигнал о перспективах
незаменяемых токенов. Сегодня мы хотим рассказать вам о старейшем европейском
паевом фонде Security Convertible Assets of Monaco (Мосбиржа – SCAM, СПб-биржа – SCAM) который начал торговлю NFT в далёком 2008 году.

Фонд был основан в Монте-Карло ещё задолго до изобретения технологии блокчейна. Его создатели разработали первый NFT-токен в своём гараже, арендованном
в одной из местных шиномонтажных мастерских. Это был 15-секундный видеоролик из
«мюнхенской речи» Владимира Путина, токен для которого создали при помощи скрипта на Visual Basic. За последующие годы фонд создал тысячи
токенов из твитов, фотографий арт-объектов и аудиозаписей разговоров у кулера.

После того как NFT начали набирать популярность в 2019 году, фонд провёл
IPO в 150
странах мира, в результате чего его основателям удалось привлечь не менее 12 тысяч долларов инвестиций. Эти деньги были вложены в обновление Visual Basic Studio до версии 2009 года и перевод хранения всех токенов на технологию
блокчейна.

Пик расцвета фонда пришёлся на 2021 год, когда
принадлежащий ему токен на картинку с обезьянами был продан на аукционе за 118
млн долларов. Покупателем выступил миллиардер из Монако, по случайности приходящийся родственником одному из основателей. Сразу
после этого акции фонда взлетели на 9000%, а основатели продали свои пакеты
благодарным инвесторам и отошли от дел.

Мы советуем внимательнее присмотреться к
деятельности SCAM. В жизни фонда бывали гораздо более тяжёлые периоды, чем сейчас. По
мнению наших аналитиков, в случае возвращения интереса публики к торговле
картинками с изображением обезьян, твитами и видеороликами, рост акций SCAM может составить до
30% в год.

Какие банки предпочитают наши эксперты

Рядовому инвестору непросто выбрать, где хранить деньги – в банках,
под матрасом или в ценных бумагах. Но даже если он твёрдо решил, что именно банкам следует доверить свои
кровные, то всё равно остаётся вопрос – а какие бывают банки, чем они
отличаются, и какие следует предпочесть?

Оптимальный вариант для неквалифицированного
инвестора – трёхлитровая стеклянная банка с капроновой крышкой,
изготовленная по ГОСТ 5717.1-2014. Это изделие обладает рядом полезных
свойств, которые защитят ваши накопления от рыночной волатильности и инфляции. Прежде всего следует отметить недоступность
содержимого сосуда для насекомых, земляных червей и мелких грызунов.
Вы можете смело закопать такую банку в огороде и не беспокоиться за сохранность
её содержимого. Помимо этого, изготовление по ГОСТ гарантирует, что любая
приобретённая вами банка будет иметь одинаковые свойства, которые не поменяются
с течением времени или изменятся незначительно.

Храните свои деньги в банках, изготовленных по
ГОСТ 5717.1-2014!

Нагорный Карабах как рай для венчурного
инвестора

Нам часто задают вопрос: станет ли Карабахская
долина новой Кремниевой долиной после возвращения региона в родную гавань? Есть
ли смысл вкладываться в развитие IT-стартапов, которые как грибы после дождя растут в этом регионе? Не будет
ли разумнее вложиться в отель в Сомали или прикупить немного пахотной земли в Непале?

Отвечает старший специалист «Панорама-инвест»
по венчурным инвестициям Эрвин Кляйн.

«Наиболее перспективными выглядят инвестиции в
проверенные временем бренды, которые откроют свои офисы в Нагорном Карабахе. Мы
рекомендуем присмотреться к NFT-фонду SCAM, который разместил объявления о найме программистов, веб-дизайнеров,
кладовщиков и уборщиц в Степанакерте. Низкая заработная плата в этом регионе
обеспечивает высокую доходность бизнеса. К тому же, содержание диоксида кремния
в песчаных карьерах в восточной части Нагорного Карабаха доходит
до 98,4%, что соответствует концентрации этого вещества на берегах залива
Сан-Франциско, где расположена знаменитая Кремниевая долина. Есть научные основания считать, что два этих региона ждёт похожая судьба».

Не является инвестиционной рекомендацией

Не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Мнение: О верном маркере кризиса в России… Подготовка началась?

25.09 / Пересадка сердца свиньи спасла жизнь умирающего пациента

25.09 / ДНК раскрывает сексуальные контакты Homo sapiens с «призрачными людьми»

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Судьба сборной Российской Империи по футболу

25.09 / “Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отношениях КНР и США. 90-е. Экономика превыше всего

25.09 / “Один на миллион”: щенок показал трюк с тыквой на голове

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Из Узбекистана через ИГИЛ в “страну свободы”

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Зоя Космодемьянская. Документы и материалы

25.09 / Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика