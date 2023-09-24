Дайджест «Панорама-инвест» (24.09.2023)

В этом выпуске:

• Анализ перспектив крупнейшего в

мире NFT-фонда

SCAM

• В каких банках лучше всего хранить

наличные

• Стоит ли покупать акции карабахских

IT-стартапов

Будущее NFT – это SCAM

Многие наши подписчики задаются вопросом: стоит

ли расценивать снижение котировок NFT-токенов на 95,2-99,6% (данные ВЦИОМ) как негативный сигнал о перспективах

незаменяемых токенов. Сегодня мы хотим рассказать вам о старейшем европейском

паевом фонде Security Convertible Assets of Monaco (Мосбиржа – SCAM, СПб-биржа – SCAM) который начал торговлю NFT в далёком 2008 году.

Фонд был основан в Монте-Карло ещё задолго до изобретения технологии блокчейна. Его создатели разработали первый NFT-токен в своём гараже, арендованном

в одной из местных шиномонтажных мастерских. Это был 15-секундный видеоролик из

«мюнхенской речи» Владимира Путина, токен для которого создали при помощи скрипта на Visual Basic. За последующие годы фонд создал тысячи

токенов из твитов, фотографий арт-объектов и аудиозаписей разговоров у кулера.

После того как NFT начали набирать популярность в 2019 году, фонд провёл

IPO в 150

странах мира, в результате чего его основателям удалось привлечь не менее 12 тысяч долларов инвестиций. Эти деньги были вложены в обновление Visual Basic Studio до версии 2009 года и перевод хранения всех токенов на технологию

блокчейна.

Пик расцвета фонда пришёлся на 2021 год, когда

принадлежащий ему токен на картинку с обезьянами был продан на аукционе за 118

млн долларов. Покупателем выступил миллиардер из Монако, по случайности приходящийся родственником одному из основателей. Сразу

после этого акции фонда взлетели на 9000%, а основатели продали свои пакеты

благодарным инвесторам и отошли от дел.

Мы советуем внимательнее присмотреться к

деятельности SCAM. В жизни фонда бывали гораздо более тяжёлые периоды, чем сейчас. По

мнению наших аналитиков, в случае возвращения интереса публики к торговле

картинками с изображением обезьян, твитами и видеороликами, рост акций SCAM может составить до

30% в год.

Какие банки предпочитают наши эксперты

Рядовому инвестору непросто выбрать, где хранить деньги – в банках,

под матрасом или в ценных бумагах. Но даже если он твёрдо решил, что именно банкам следует доверить свои

кровные, то всё равно остаётся вопрос – а какие бывают банки, чем они

отличаются, и какие следует предпочесть?

Оптимальный вариант для неквалифицированного

инвестора – трёхлитровая стеклянная банка с капроновой крышкой,

изготовленная по ГОСТ 5717.1-2014. Это изделие обладает рядом полезных

свойств, которые защитят ваши накопления от рыночной волатильности и инфляции. Прежде всего следует отметить недоступность

содержимого сосуда для насекомых, земляных червей и мелких грызунов.

Вы можете смело закопать такую банку в огороде и не беспокоиться за сохранность

её содержимого. Помимо этого, изготовление по ГОСТ гарантирует, что любая

приобретённая вами банка будет иметь одинаковые свойства, которые не поменяются

с течением времени или изменятся незначительно.

Храните свои деньги в банках, изготовленных по

ГОСТ 5717.1-2014!

Нагорный Карабах как рай для венчурного

инвестора

Нам часто задают вопрос: станет ли Карабахская

долина новой Кремниевой долиной после возвращения региона в родную гавань? Есть

ли смысл вкладываться в развитие IT-стартапов, которые как грибы после дождя растут в этом регионе? Не будет

ли разумнее вложиться в отель в Сомали или прикупить немного пахотной земли в Непале?

Отвечает старший специалист «Панорама-инвест»

по венчурным инвестициям Эрвин Кляйн.

«Наиболее перспективными выглядят инвестиции в

проверенные временем бренды, которые откроют свои офисы в Нагорном Карабахе. Мы

рекомендуем присмотреться к NFT-фонду SCAM, который разместил объявления о найме программистов, веб-дизайнеров,

кладовщиков и уборщиц в Степанакерте. Низкая заработная плата в этом регионе

обеспечивает высокую доходность бизнеса. К тому же, содержание диоксида кремния

в песчаных карьерах в восточной части Нагорного Карабаха доходит

до 98,4%, что соответствует концентрации этого вещества на берегах залива

Сан-Франциско, где расположена знаменитая Кремниевая долина. Есть научные основания считать, что два этих региона ждёт похожая судьба».

Не является инвестиционной рекомендацией

Не является индивидуальной инвестиционной

рекомендацией

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