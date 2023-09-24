Дайджест «Панорама-инвест» (24.09.2023)
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В этом выпуске:
• Анализ перспектив крупнейшего в
мире NFT-фонда
SCAM
• В каких банках лучше всего хранить
наличные
• Стоит ли покупать акции карабахских
IT-стартапов
Будущее NFT – это SCAM
Многие наши подписчики задаются вопросом: стоит
ли расценивать снижение котировок NFT-токенов на 95,2-99,6% (данные ВЦИОМ) как негативный сигнал о перспективах
незаменяемых токенов. Сегодня мы хотим рассказать вам о старейшем европейском
паевом фонде Security Convertible Assets of Monaco (Мосбиржа – SCAM, СПб-биржа – SCAM) который начал торговлю NFT в далёком 2008 году.
Фонд был основан в Монте-Карло ещё задолго до изобретения технологии блокчейна. Его создатели разработали первый NFT-токен в своём гараже, арендованном
в одной из местных шиномонтажных мастерских. Это был 15-секундный видеоролик из
«мюнхенской речи» Владимира Путина, токен для которого создали при помощи скрипта на Visual Basic. За последующие годы фонд создал тысячи
токенов из твитов, фотографий арт-объектов и аудиозаписей разговоров у кулера.
После того как NFT начали набирать популярность в 2019 году, фонд провёл
IPO в 150
странах мира, в результате чего его основателям удалось привлечь не менее 12 тысяч долларов инвестиций. Эти деньги были вложены в обновление Visual Basic Studio до версии 2009 года и перевод хранения всех токенов на технологию
блокчейна.
Пик расцвета фонда пришёлся на 2021 год, когда
принадлежащий ему токен на картинку с обезьянами был продан на аукционе за 118
млн долларов. Покупателем выступил миллиардер из Монако, по случайности приходящийся родственником одному из основателей. Сразу
после этого акции фонда взлетели на 9000%, а основатели продали свои пакеты
благодарным инвесторам и отошли от дел.
Мы советуем внимательнее присмотреться к
деятельности SCAM. В жизни фонда бывали гораздо более тяжёлые периоды, чем сейчас. По
мнению наших аналитиков, в случае возвращения интереса публики к торговле
картинками с изображением обезьян, твитами и видеороликами, рост акций SCAM может составить до
30% в год.
Какие банки предпочитают наши эксперты
Рядовому инвестору непросто выбрать, где хранить деньги – в банках,
под матрасом или в ценных бумагах. Но даже если он твёрдо решил, что именно банкам следует доверить свои
кровные, то всё равно остаётся вопрос – а какие бывают банки, чем они
отличаются, и какие следует предпочесть?
Оптимальный вариант для неквалифицированного
инвестора – трёхлитровая стеклянная банка с капроновой крышкой,
изготовленная по ГОСТ 5717.1-2014. Это изделие обладает рядом полезных
свойств, которые защитят ваши накопления от рыночной волатильности и инфляции. Прежде всего следует отметить недоступность
содержимого сосуда для насекомых, земляных червей и мелких грызунов.
Вы можете смело закопать такую банку в огороде и не беспокоиться за сохранность
её содержимого. Помимо этого, изготовление по ГОСТ гарантирует, что любая
приобретённая вами банка будет иметь одинаковые свойства, которые не поменяются
с течением времени или изменятся незначительно.
Храните свои деньги в банках, изготовленных по
ГОСТ 5717.1-2014!
Нагорный Карабах как рай для венчурного
инвестора
Нам часто задают вопрос: станет ли Карабахская
долина новой Кремниевой долиной после возвращения региона в родную гавань? Есть
ли смысл вкладываться в развитие IT-стартапов, которые как грибы после дождя растут в этом регионе? Не будет
ли разумнее вложиться в отель в Сомали или прикупить немного пахотной земли в Непале?
Отвечает старший специалист «Панорама-инвест»
по венчурным инвестициям Эрвин Кляйн.
«Наиболее перспективными выглядят инвестиции в
проверенные временем бренды, которые откроют свои офисы в Нагорном Карабахе. Мы
рекомендуем присмотреться к NFT-фонду SCAM, который разместил объявления о найме программистов, веб-дизайнеров,
кладовщиков и уборщиц в Степанакерте. Низкая заработная плата в этом регионе
обеспечивает высокую доходность бизнеса. К тому же, содержание диоксида кремния
в песчаных карьерах в восточной части Нагорного Карабаха доходит
до 98,4%, что соответствует концентрации этого вещества на берегах залива
Сан-Франциско, где расположена знаменитая Кремниевая долина. Есть научные основания считать, что два этих региона ждёт похожая судьба».
Не является инвестиционной рекомендацией
Не является индивидуальной инвестиционной
рекомендацией
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