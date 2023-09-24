 

Терапевт Андреева рассказала об опасности дефицита витамина D

24.09.2023, 17:30, Разное
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Врач-терапевт Ирина Андреева поделилась важной информацией о дефиците определенных витаминов, подчеркивая его опасность для здоровья. Дефицит витамина D, как отмечает специалист, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Дефицитом витамина D, по данным врача, страдает каждый пятый взрослый. Этот витамин играет критическую роль в поддержании здоровья костей. Недостаток его может привести к ослаблению суставов и увеличить риск стрессовых переломов, которые представляют собой крошечные трещины в кости. Кроме того, недостаток витамина D может повлиять на уровень серотонина в мозге, известного как “гормон счастья”. Это может привести к ухудшению настроения, особенно в зимний период.

Но важность витамина D не ограничивается только здоровьем костей и настроением. Он также играет ключевую роль в иммунной системе человека. Дефицит витамина D может ослабить иммунную защиту и даже влиять на тяжесть симптомов COVID-19. Недавние исследования указывают на то, что прием добавок витамина D может снизить риск смерти и госпитализации в отделение интенсивной терапии для людей, страдающих от этого вируса.

Чтобы поддержать свой организм в получении достаточного количества витамина D, рекомендуется обратить внимание на диетические источники, такие как жирная рыба (тунец, скумбрия, лосось), яйца, молочные продукты (молоко, сыр), обогащенные продукты (хлопья, хлеб, соки) и грибы.


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