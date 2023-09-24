Вокруг севшего в поле самолёта построят новый город

Уже к 2030 году на месте пшеничного поля, где 12 сентября совершил экстренную посадку самолёт «Уральских авиалиний», появится город Новый Новосибирск.

Эту землю зарезервировали под строительство одного из новых сибирских городов ещё в 2021 году, когда впервые была озвучена программа строительства нескольких новых городов-миллионников в Сибири.

Проектировщики выбрали конкретные площадки и приступили к планированию, однако в связи с санкционным давлением и дефицитом бюджета, планы изменились: города решили строить не одновременно, а один за другим. Остро встал вопрос о выборе места для первой из величайших строек современности.

– Когда мы узнали, что самолёт приземлился в том самом месте, где мы планировали расположить аэропорт Нового Новосибирска, все наши сомнения отпали. Это словно знак свыше – нужно начинать строить здесь, – делится своими впечатлениями главный архитектор нового города.

В самое ближайшее время вокруг будущего международного аэропорта возведут ограждение из колючей проволоки, а также временные бараки первых жителей Нового Новосибирска, официально сертифицированные как экономически оптимальное жильё для временного проживания, не ограниченного по срокам. С началом весны начнутся заливка бетона на взлётно-посадочной полосе и строительство VIP-терминала.

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