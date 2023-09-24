Мнение: Мединский схалтурил?

Новый учебник истории России для 10−11-х классов, написанный Владимиром Мединским «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов».

Мединский уже признал, что «данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок. Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова. Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника».

Это написал спикер парламента республики Магомед Даудов. Свое возмущение он завершил словами: «Хочу обратить внимание на то, что в последнее время мы видим активность в обсуждении приведенной проблемы: люди справедливо возмущены. Но есть и некоторые общественные деятели, которые пытаются раскачать ситуацию на этой теме. Хочу всех успокоить, данный вопрос решен и справедливость восстановлена! Выражаю благодарность администрации президента РФ за поддержку в решении столь важного для нас вопроса!»

Вопрос-то может уже и решен, но учить историю школьники пока буду учить по учебнику, в которой пока нет изменений про историю депортации чеченцев и других народов. Так что справедливость пока еще не восстановлена.

Выходит, что схалтурил Мединский?

К слову, депортация чеченцев началась 23 февраля 1944 года. В Чечне 23 февраля – траурный день. Вот фотографии, сделанные в Грозном на траурном митинге 23 февраля 1997 года.

Фотография Рамзан Кадров и Владимир Мединский отсюда

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