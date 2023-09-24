 

Мнение: Мединский схалтурил?

24.09.2023, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый учебник истории России для 10−11-х классов, написанный Владимиром Мединским «вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов».

Мединский уже признал, что «данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок. Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова. Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника».

Это написал спикер парламента республики Магомед Даудов. Свое возмущение он завершил словами: «Хочу обратить внимание на то, что в последнее время мы видим активность в обсуждении приведенной проблемы: люди справедливо возмущены. Но есть и некоторые общественные деятели, которые пытаются раскачать ситуацию на этой теме. Хочу всех успокоить, данный вопрос решен и справедливость восстановлена! Выражаю благодарность администрации президента РФ за поддержку в решении столь важного для нас вопроса!»

Вопрос-то может уже и решен, но учить историю школьники пока буду учить по учебнику, в которой пока нет изменений про историю депортации чеченцев и других народов. Так что справедливость пока еще не восстановлена.

Выходит, что схалтурил Мединский?

К слову, депортация чеченцев началась 23 февраля 1944 года. В Чечне 23 февраля – траурный день. Вот фотографии, сделанные в Грозном на траурном митинге 23 февраля 1997 года.

Фотография Рамзан Кадров и Владимир Мединский отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Мнение: О верном маркере кризиса в России… Подготовка началась?

25.09 / Пересадка сердца свиньи спасла жизнь умирающего пациента

25.09 / ДНК раскрывает сексуальные контакты Homo sapiens с «призрачными людьми»

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Судьба сборной Российской Империи по футболу

25.09 / “Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отношениях КНР и США. 90-е. Экономика превыше всего

25.09 / “Один на миллион”: щенок показал трюк с тыквой на голове

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Из Узбекистана через ИГИЛ в “страну свободы”

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Зоя Космодемьянская. Документы и материалы

25.09 / Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика