Характеристики камер смартфонов Pixel 8 раскрыты за две недели до презентации

Портал 91Mobiles и известный инсайдер Камила Войцеховски поделились подробными сведениями о камерах и функциональных возможностях смартфонов линейки Google Pixel 8.

Разрешение основных камер составит 50 Мегапикселей, при этом Pixel 8 и 8 Pro будут оборудованы ультраширокоугольными камерами разрешением 12 Мегапикселей и 48 Мегапикселей соответственно. В более продвинутой модели Pixel 8 Pro будет добавлен третий модуль – телескопический объектив с пятикратным оптическим приближением и 30-кратным цифровым приближением.

В обоих моделях смартфонов селфи-камера будет оборудована сенсором разрешением 10,5 Мегапикселей. Модель Pixel 8 Pro предложит пользовательские настройки камеры, включая возможность управления ISO, скоростью затвора и фокусом.

Кроме того, камеры новых смартфонов Pixel 8 обещают ряд уникальных функций: улучшение цветопередачи, улучшенная съемка в условиях низкой освещенности, возможность снимать звезды и ночное небо, увеличение качества цифрового зума.

Официальная презентация смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro запланирована на 4 октября.