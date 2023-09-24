 

Характеристики камер смартфонов Pixel 8 раскрыты за две недели до презентации

24.09.2023, 15:20, Разное
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Портал 91Mobiles и известный инсайдер Камила Войцеховски поделились подробными сведениями о камерах и функциональных возможностях смартфонов линейки Google Pixel 8.

Разрешение основных камер составит 50 Мегапикселей, при этом Pixel 8 и 8 Pro будут оборудованы ультраширокоугольными камерами разрешением 12 Мегапикселей и 48 Мегапикселей соответственно. В более продвинутой модели Pixel 8 Pro будет добавлен третий модуль – телескопический объектив с пятикратным оптическим приближением и 30-кратным цифровым приближением.

В обоих моделях смартфонов селфи-камера будет оборудована сенсором разрешением 10,5 Мегапикселей. Модель Pixel 8 Pro предложит пользовательские настройки камеры, включая возможность управления ISO, скоростью затвора и фокусом.

Кроме того, камеры новых смартфонов Pixel 8 обещают ряд уникальных функций: улучшение цветопередачи, улучшенная съемка в условиях низкой освещенности, возможность снимать звезды и ночное небо, увеличение качества цифрового зума.

Официальная презентация смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro запланирована на 4 октября.


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