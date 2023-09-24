Как распознать раковый кашель в преддверии осенних простуд

Важную роль в диагностике кашля, вызванного либо раком легких, либо респираторной инфекцией, играют факторы времени и другие сопутствующие симптомы, утверждают врачи.

С приходом холодного времени наступает всплеск респираторных инфекций. Вместе с живописными осенними листьями приходят простуды, грипп и случаи COVID-19. Эти заболевания сопровождаются характерным кашлем, раздающимися повсюду. Однако кашель может быть и чем-то более серьезным, подсказывает врач. Этот рефлекс может являться тревожным сигналом, указывая на возможное наличие рака легких. Врачи делятся ключевыми признаками, помогающими отличить раковый кашель от других состояний. Наиболее значимым из них является его длительность – если кашель не исчезает и продолжается более двух-трех недель, это может быть тревожным сигналом.

Обычно кашель с раком легких продолжает беспокоить в течение восьми недель или дольше. Изначально он может быть сухим, но по мере развития болезни становится продуктивным, с отхождением мокроты, которая может быть ржавого цвета или содержать следы крови.

Кроме того, рак легких может сопровождаться и другими симптомами: усталость и слабость, потеря аппетита и веса, хриплый голос, проблемы с глотанием, увеличение лимфатических узлов, что может проявляться в виде шишек на шее, кашель с кровью, постоянная одышка.

С другой стороны, кашель, связанный с респираторной инфекцией, сопровождается характерными симптомами, такими как лихорадка, боль в горле, насморк, чихание, головная боль, мышечные боли и давление в носовых пазухах. Обычно такие симптомы сами по себе проходят через неделю или две и могут быть облегчены при помощи противовоспалительных средств, таких как ибупрофен или парацетамол, а также паровых ингаляций и медово-лимонных напитков.