iPhone 15 Pro оказался одним из худших смартфонов Apple за последние годы

На своем YouTube-канале видеоблогер Mrwhosetheboss провел тест сравнения автономности новых iPhone 15 с другими смартфонами Apple. В этом ролике он имитировал типичное использование устройств, включая просмотр TikTok, видеозвонки в Zoom, съемку на камеру и запуск игр. Все смартфоны работали до полной разрядки аккумулятора.

Результаты теста оказались неожиданными. Самым слабым оказался iPhone 14, проработавший всего 9 часов 2 минуты. Затем последовал новый iPhone 15 Pro, который продержался 9 часов 20 минут. Базовая версия iPhone 15 продемонстрировала результат в 9 часов 57 минут.

Среди старших моделей лучше всего себя зарекомендовал iPhone 13 Pro Max, который продержался 11 часов 19 минут. Новый iPhone 15 Pro Max оказался немного лучше, работая 11 часов 41 минуту. Однако абсолютным лидером стал iPhone 15 Plus, который отключился спустя 13 часов 19 минут беспрерывного использования.

Несмотря на то, что iPhone 15 Pro показал не самый высокий результат среди гаджетов Apple, его показатель в 9 часов все равно является хорошим, особенно при сравнении с результатами устройств под управлением Android.