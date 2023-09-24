 

Довольная уловом Ковальчук показала полутораметровую рыбу

24.09.2023, 14:35, Разное
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Как многие люди, Юлия Ковальчук предпочитает проводить свой отпуск осенью. Судя по кадрам, которые знаменитость публикует в социальных сетях, она отдыхает возле водохранилища.

По крайней мере, певица попробовала свои силы в рыболовном деле. Результат оказался более, чем впечатляющим.

Звезда показала поклонникам рыбу, которая по размеру сравнима с человеческим ростом. Подписчики предположили, что ее длина не менее, чем полтора метра.

“Ну вы понимаете, кто в нашей семье рыбак”. — подписала снимок артистка. Поклонники оценили новое хобби Юлии. “Мужчины размер рыбы руками показывают , руки разводят в стороны. а девушки рыбкин рост показывают”, “Она настоящая?”, “Красотка!”, — написали пользователи Сети.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Юлия Ковальчук буквально через пару недель после выписки из роддома продемонстрировала восстановление форм.

Звезда сообщила, что притупила к съемкам нового проекта. Исполнительница поделилась снимком, на котором позирует в образе, подобранном стилистами, в платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее стройную талию. А естественный макияж придает лицу певицы свежести.


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