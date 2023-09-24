В Москве поставили памятник программисту, который самостоятельно собрал табуретку

В столице 24 сентября был открыт первый в России памятник IT-специалисту, запечатлённому во время сборки мебели.

По замыслу авторов скульптуры, монумент демонстрирует лучшие качества отечественных программистов – целеустремлённость и умение решать любые вопросы.

– На создание этого монумента меня натолкнул опыт моего товарища, который как-то целых пять часов собирал табуретку. Несмотря на все трудности, он справился без привлечения специалистов. Это лишний раз подтверждает, что российский компьютерщик может решить любую задачу, – рассказал прессе автор скульптуры.

Стоимость изготовления памятника составила пять миллионов рублей, все средства были собраны Профсоюзом тружеников IT-сферы. Глава организации призвал российских программистов освоить перспективные рабочие профессии.

– Я бы хотел обратиться к многомиллионной армии наших айтишников. Ребята, надо работать не только головой, но и руками, – сказал он. – Это жизнь, всякое бывает. Ваши, то есть наши компьютеры скоро никому не будут нужны, а вот умение починить стиральную машину или проводку – это на все времена.

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