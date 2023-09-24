 

В Москве поставили памятник программисту, который самостоятельно собрал табуретку

24.09.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В столице 24 сентября был открыт первый в России памятник IT-специалисту, запечатлённому во время сборки мебели.

По замыслу авторов скульптуры, монумент демонстрирует лучшие качества отечественных программистов – целеустремлённость и умение решать любые вопросы.

– На создание этого монумента меня натолкнул опыт моего товарища, который как-то целых пять часов собирал табуретку. Несмотря на все трудности, он справился без привлечения специалистов. Это лишний раз подтверждает, что российский компьютерщик может решить любую задачу, – рассказал прессе автор скульптуры.

Стоимость изготовления памятника составила пять миллионов рублей, все средства были собраны Профсоюзом тружеников IT-сферы. Глава организации призвал российских программистов освоить перспективные рабочие профессии.

– Я бы хотел обратиться к многомиллионной армии наших айтишников. Ребята, надо работать не только головой, но и руками, – сказал он. – Это жизнь, всякое бывает. Ваши, то есть наши компьютеры скоро никому не будут нужны, а вот умение починить стиральную машину или проводку – это на все времена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Мнение: О верном маркере кризиса в России… Подготовка началась?

25.09 / Пересадка сердца свиньи спасла жизнь умирающего пациента

25.09 / ДНК раскрывает сексуальные контакты Homo sapiens с «призрачными людьми»

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Судьба сборной Российской Империи по футболу

25.09 / “Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отношениях КНР и США. 90-е. Экономика превыше всего

25.09 / “Один на миллион”: щенок показал трюк с тыквой на голове

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Из Узбекистана через ИГИЛ в “страну свободы”

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Зоя Космодемьянская. Документы и материалы

25.09 / Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика