Анонсирована линейка интеллектуальных защитных костюмов для прогулок по тротуарам

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24.09.2023, 11:33, Разное
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В России представили линейку интеллектуальных защитных костюмов для прогулок по тротуарам в больших городах.

Они состоят из защитной жилетки с высоким воротом, работающей по принципу подушки безопасности, а также шлема и дополнительных аксессуаров. В комплект могут входить наплечники, налокотники, элементы для защиты ног и органов репродуктивной системы.

В зимнее время костюмы помогут снизить процент травм от падения на обледеневших поверхностях. В летнее – от столкновений со средствами индивидуальной мобильности. Костюмы оснащены датчиками движения и падения. В случае обнаружения угрозы, жилет за долю секунды превращается в одну сплошную подушку, защищая туловище и шею от травм.

«Умный» костюм может самостоятельно отслеживать приближение электросамокатов в радиусе 30 метров, переходя в режим упреждающей защиты – тогда подушки заранее надуваются с небольшой скоростью на случай, если датчики не сработают. Эта функция будет доступна по подписке и к тому же ограничит время автономной работы, однако подойдёт наиболее тревожным покупателям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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