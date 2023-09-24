Мнение: О страшном ЧП с Сергеем Лавровым… Ой, а что случилось?

Не слышали? Зря.

Значит, скорее всего, и не хотели слышать. А это — ещё более зря.

Никому такие вещи не стоило бы игнорировать. Тем более — сверхдержаве. И особенно сейчас…

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров исторически отличался повышенной осторожностью, как и положено карьерному дипломату. Но вот в Нью-Йорке он почему-то отступил от этого принципа. И…

…сделал целый ряд весьма неосторожных заявлений.

Во-первых, он недвусмысленно и резко предупредил мир о реальности «горячей» Третьей мировой. «Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне», — заявил Сергей Лавров. Чем поверг мир если не в шок, то в трепет. Потому что дипломату не пристало бряцать словом «война»: его задача прямо противоположная.

Во-вторых, Сергей Лавров заявил в #ООН, что Москва не будет рассматривать «формулу мира», предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. «Формула Зеленского, можно по-разному её описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают», — подчеркнул он, игнорируя тот факт, что Владимир Зеленский согласился убрать восемь из десяти пунктов украинских требований, ограничившись только выводом российских войск на границы 1991 года и возвратом Украине контроля над границей. Также Сергей Лавров подчеркнул, что «никаких предложений по прекращению огня #Россия не будет рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули». Впрочем, он сказал, что РФ всё ещё согласна на переговоры.

В-третьих, по словам Сергея Лаврова, Москва слышит заявления западных лидеров о необходимости необходимости решить нынешний конфликт на поле боя. И, по его заявлению, Россия с этим согласна. «В этих условиях — раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — подчеркнул глава российского МИД.

Вообще-то для дипломата прямо высказываться о войне — ЧП. Говорят, немецкий посол в Москве Вернер фон дер Шуленбург не смог сдержать слёз, когда вручал ноту из Берлина тогдашнему наркому иностранных дел #СССР Вячеславу Молотову ранним утром 22 июня 1941 года. Нынешний глава МИД РФ рассуждает о «большой войне» с леденящим душу спокойствием, сухо и буднично. И даже громогласно бросает перчатку Европе и #США.

Это нечто новенькое в его практике. По крайней мере, ранее подобные заявления — Запад хочет войны — Запад её получит — звучали для внутренней и довольно узкой аудитории. Теперь они прогремели на весь мир как тревожный набат. Тем более, что до сих пор стращающих всех пугалом, от которого, впрочем, не страшно, выступал согласившийся быть «петрушкой» зампред Совбеза Дмитрий Медведев. На фоне которого и Сергей Лавров, и его босс Владимир Путин смотрелись если не «голубями мира», то хотя бы «добрыми полицейскими».

Так что поневоле напрашивается вопрос:

— Что это случилось с господином министром?

И что вообще происходит?

Неужели российские элиты внезапно прозрели и поняли, что не будет ни компромиссов, ни «договорняков» — ни в групповом, ни даже в частном порядке — и альтернатив нет?

Но не поздновато ли?

—