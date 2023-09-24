Эксперты разрезали новый чехол для iPhone 15 и изучили его под микроскопом

Специалисты портала iFixit, который специализируется на ремонте гаджетов, провели тщательный анализ нового чехла FineWoven для iPhone 15, используя микроскоп. В ходе исследования они выявили как недостатки, так и преимущества этого аксессуара.

Авторы iFixit обнаружили, что ткань чехла состоит из очень тонких волокон, толщина которых составляет около 6 микрон. Эти волокна переплетены в диагональном порядке, что делает ткань достаточно прочной и устойчивой к разрывам. Однако поверхность чехла легко царапается.

Кроме того, специалисты iFixit провели эксперименты, чтобы выяснить, как FineWoven реагирует на различные жидкости. Оказалось, что ткань не обладает водоотталкивающим покрытием и хорошо впитывает влагу. В ходе испытаний удалось избавиться от следов кофе, но не удалось убрать масляные пятна и следы соуса.

iFixit разобрали чехол и выяснили, что он состоит из пяти слоев: два слоя FineWoven с внешней и внутренней стороны, пенный слой для амортизации, жесткий пластиковый слой и магниты для зарядки MagSafe.