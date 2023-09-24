 

Китайский язык становится лидирующим среди хакеров: исследование Касперского

24.09.2023, 9:55, Разное
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Большинство хакеров в мире предпочитают китайский язык, пишет глава “Лаборатории Касперского” Евгений Касперский, цитируемый РИА Новости. По мнению эксперта, следующими по популярности среди киберпреступников являются испанский и португальский языки. Русский язык занимает четвертое место в этом рейтинге, за которым следуют английский и турецкий.

Касперский также отмечает, что хакеры становятся все более профессиональными и зловредными, образуют банды и активно общаются между собой. В настоящее время “Лаборатория Касперского” отслеживает около 900 киберпроектов.

IT-эксперт Павел Ситников добавляет, что мужчины-хакеры часто используют женские идентификации в сети для социального одобрения и получения преимуществ.


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