Китайский язык становится лидирующим среди хакеров: исследование Касперского

Большинство хакеров в мире предпочитают китайский язык, пишет глава “Лаборатории Касперского” Евгений Касперский, цитируемый РИА Новости. По мнению эксперта, следующими по популярности среди киберпреступников являются испанский и португальский языки. Русский язык занимает четвертое место в этом рейтинге, за которым следуют английский и турецкий.

Касперский также отмечает, что хакеры становятся все более профессиональными и зловредными, образуют банды и активно общаются между собой. В настоящее время “Лаборатория Касперского” отслеживает около 900 киберпроектов.

IT-эксперт Павел Ситников добавляет, что мужчины-хакеры часто используют женские идентификации в сети для социального одобрения и получения преимуществ.