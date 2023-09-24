Конституционный суд: гипотетические безальтернативные выборы не нарушают права россиян и отвечают их интересам

Конституционный суд России подтвердил, что выборы федерального уровня, на которых будет присутствовать лишь один кандидат (партия или человек) не нарушают права россиян и отвечают интересам многонационального российского народа.

Обычно такие выборы называются безальтернативными, но авторы обращения – межфракционная группа депутатов и сенаторов – подчёркивают необходимость использования «оптимизированной терминологии», согласно которой такой избирательный процесс назван «ассистированным».

– Государство ассистирует избирателю, предлагая ему рекомендованного кандидата. У избирателя остаётся право подтвердить рекомендованную кандидататуру или отклонить её, – объясняют авторы идеи.

Как отметили в КС, предложенный процесс целиком соответствует принципам демократического волеизъявления, поскольку у гражданина остаётся право не поддержать рекомендованную ему кандидатуру без наступления для него немедленных отрицательных последствий в случае реализации этого права. Более того, судьи указали на ряд положительных эффектов ассистированного волеизъявления: это упрощение процесса голосования (выбор из разных вариантов слишком сложен), сокращение расхода бумаги на печать бюллетеней (защита природы), повышение доступности демократических процедур для разных слоёв населения.

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