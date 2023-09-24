Врач-нутрициолог Беляева Лана рассказала о симптомах и лечении аллергии на белок

Сегодня аллергические заболевания становятся все более распространенными. Около 30 процентов населения уже сталкиваются с аллергиями, но среди них аллергии на пищу, в частности на молочный белок, все еще редкость по сравнению с аллергией на пыльцу или домашних клещей, пояснила врач-нутрициолог Беляева Лана.

Аллергия на молочный белок, известная также как аллергия на коровье молоко (КМА), представляет собой реакцию иммунной системы на белки коровьего молока, проявляющуюся аллергическими симптомами. При этом иммунная система активируется и начинает производить антитела.

Симптомы аллергии на молочный белок могут быть разнообразными и изменяться по степени тяжести. Они включают в себя кожные проявления, такие как зуд, крапивница и покраснение кожи. В ряде случаев могут возникнуть отечность, особенно в области лица. Кроме того, аллергия может сопровождаться проблемами с желудочно-кишечным трактом и дыхательной системой.

Пока точные причины развития аллергии на молочный белок остаются недостаточно понятыми. Некоторые случаи аллергии могут быть связаны с ранним введением коровьего молока в рацион детей. Вероятно, в развитии аллергии играют роль различные факторы, исследования продолжаются.

Считается, что предрасположенность к аллергии на молочный белок может передаваться по наследству. Если у членов семьи уже есть аллергии или другие аллергические заболевания, такие как сенная лихорадка или нейродермит, это увеличивает риск развития аллергии.

Лечение аллергии на молочный белок включает в себя прежде всего избегание контакта с аллергенами, такими как белок коровьего молока. Однако это может означать отказ от важных питательных веществ, содержащихся в молоке, таких как кальций, витамины группы B и йод. Поэтому важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами из других источников пищи. В некоторых случаях могут назначаться антигистаминные препараты, а лица, подверженные риску анафилактической реакции, должны всегда иметь при себе средства для неотложной помощи.