 

Уехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь

24.09.2023, 8:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях Ольга Орлова на время уехала из России. Сейчас телезвезда вместе со своим мужем Валерием находится в Италии. За несколько дней бывшая солистка группы “Блестящие” поделилась множеством фотографией, сделанных в отпуске. Но самым обсуждаемым снимком стал тот, на котором ведущая “Дома-2” позирует вместе с возлюбленным.

В популярную социальную сеть Орлова выложила фотографию, на которой она и Валерий запечатлена сидящими на берегу моря, держась за руки. Публикацией романтического снимка артистка поздравила мужа с днем рождения. Под снимком она оставила запись, признавшись в нежных чувствах к супругу, а также в желании продлить столь дивный момент. “Хочу так всю жизнь”, – написала Ольга.

В комментариях отметились не только поклонники, которые поздравили Валерия, но и некоторые знаменитости: в частности – Ксения Бородина, Анна Семенович, Влад Кадони и Инна Маликова. Они также оставили добрые пожелания супругу телезвезды.

Ранее Ольгу Орлову обвинили в отсутствии материнской любви. Поводом для столь серьезных обвинений стали обращения ведущей “Дома-2” к родившейся в этом году дочери. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Пересадка сердца свиньи спасла жизнь умирающего пациента

25.09 / ДНК раскрывает сексуальные контакты Homo sapiens с «призрачными людьми»

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Судьба сборной Российской Империи по футболу

25.09 / “Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Об отношениях КНР и США. 90-е. Экономика превыше всего

25.09 / “Один на миллион”: щенок показал трюк с тыквой на голове

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Из Узбекистана через ИГИЛ в “страну свободы”

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Зоя Космодемьянская. Документы и материалы

25.09 / Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям

25.09 / Женившийся Александр Петров рассказал о сложностях при съемке постельных сцен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика