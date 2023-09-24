 

Мнение: О предательстве армян… Опять Россия виновата?

24.09.2023, 7:50, Разное
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Сейчас, когда непризнанный Арцах «за три дня» пал к ногам довольного падишаха Атурпатакана, вся Армения бурно переживает момент истины. Выясняют отношения друг с другом, обвиняют Россию, клянут соседний Азербайджан и снова говорят о русских.

Это понятно и объяснимо. На эмоциях многое случается.

Не очень ясно другое. Армения исторически была сильна диаспорой. Особенно в «центрах силы». Но…

Почему она совсем не сработала в этот раз?

Или, точнее, почему сейчас Европа фактически «предала» Армению, практически никак не отреагировав на силовые действия Азербайджана в Нагорном Карабахе?

Французская Le Figaro раскрывает неприглядный секрет. По её мнению, Евросоюз забыл о европейских ценностях, поскольку Азербайджан стал одним из важных поставщиков газа в #ЕС. В итоге Европа пренебрегла правами армян Нагорного Карабаха и закрыла глаза на «спецоперацию» Баку.

Всё дело в том, что в прошлом году странам Евросоюза пришлось срочно искать новых поставщиков газа, альтернативных России. Вот тогда Азербайджан и повысил свою долю на газовом рынке ЕС до 5%. И именно проблемами ЕС в газовой сфере французское издание поясняет осторожность еврочиновников в «привычной критике Баку» за силовые действия.

К слову, накануне азербайджанской КТО 60 французских депутатов разных партий призывали Брюссель отказаться от каких-либо дел с режимом Ильхама Алиева, который обвиняли в этнической чистке в Нагорном Карабахе. Их призыв тоже не был услышан. Возможно, это стало ещё одним сигналом для Баку, что «можно начинать».

Однако «виновата» опять #Россия — ведь не включись она в торговую войну с #ЕС, «голубое топливо» Сибири так бы и текло на европейский рынок, не создавая необходимости проявлять понимание политики Азербайджана?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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