Рупор кремлевской пропаганды: На фронте уничтожен “Леопард” с якобы немецким экипажем

ТАСС, со ссылкой на анонима, утверждает, что в одном из уничтоженных немецких танков "Леопард 2" якобы был обнаружен немецкий экипаж.

Разведчики Вооруженных сил России якобы уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии, сообщил, как обычно не приведя никаких доказательств, РИА Новости некий командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда (лучше бы Фантазер).

«"Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — Прим. ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" (не стреляйте. — Прим. ред.)", — рассказал командир группы.

Легенда подчеркнул, что он хорошо знает немецкий.

«"(Мехвод подбитого танка. — Прим. ред.) несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты", — добавил боец.

Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.

Как добавил командир, когда он допрашивал бойца бундесвера, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и ранение тяжелое.

"Я спросил у дока, сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" ("груз 200" — погибший в боевых действиях. — Прим. ред.)", — рассказал Легенда.

Как поделился командир разведгруппы, он сначала немного удивился, обнаружив немца в подбитой машине.

«

"Но потом даже порадовался, что неважно, какой экипаж сидит в Leopard — украинские боевики или немецкие военнослужащие, итог будет один: немецкие танки будут гореть и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут "америкосы", — подчеркнул российский разведчик.

Он обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде чем отправляться участвовать в боях за ВСУ.

«

"Пусть головой своей подумают — о детях, женах — прежде чем воевать с русскими", — заключил разведчик.

https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html – цинк

Стоит отметить, что кремлевские пропагандисты говорят, что поляки якобы потеряли на Украине безвозвратно уже от 10 до 12 тыс. человек (доказательств этому конечно же нет).

Как уже не раз отмечалось, НАТО давно использует на Украине своих регуляров под видом "добровольцев" и "наемников". И немцы тут не исключение.

Так что по классике предстоит убивать немцев на немецких танках на Украине. Много убитых немцев – ближе победа.

—