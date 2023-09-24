Рецепт имбирного напитка: советует Виктория Боня

Прохладный осенний ветер красиво уносит пожелтевшую листву, но простудиться в такую погоду довольно просто. Если слегка заболело горло, а температура ниже 38 — может выручить имбирный напиток. Звезда шоу “Дом-2” Виктория Боня признается: “Пью его при первых симптомах”.

Рецепт имбирного напитка довольно простой, а состав гораздо полезнее аптечных порошков с парацетамолом. Хранить готовую жидкость, по словам знаменитости, можно пару-тройку дней без холодильника. Виктория Боня утверждает, что нагревать ее каждый раз вовсе не обязательно.

Ингредиенты

Корень имбиря — 500 граммов (он должен быть твердым),

Чистая вода — 1 литр.

Способ приготовления

Рецепт начинается с того, что Виктория Боня очищает имбирь от кожуры подобно картофелю. Затем имбирь нужно нарезать мелкими кольцами — как огурец. Затем измельченный корень выкладываем в ковш или кастрюлю. Добавляем туда воду и кипятим.

Как только вода забурлила, уменьшаем огонь и томим около получаса. Как понять, что имбирный напиток готов? Вода должна стать темно-желтой.

Звезда шоу “Дом-2” советует пить полученную жидкость по одному глоточку раз в один-два часа. По ее словам, этого достаточно, чтобы имбирный напиток победил простуду и придал бодрости. “Дело не в количестве!” — говорит Виктория Боня. Поэтому не боимся и смело записываем рецепт!