Рупор кремлевской пропаганды: Король неба

Посмотрел китайский военный боевик "Король неба" посвященный летчикам-испытателям, которые летают на истребителях 4-го и 5-го поколения, с главным лейтмотивом всего фильма, что китайское небо должно быть на замке, а для этого нужны самые современные истребители, а нормального двигателя для него нет, поэтому надо создать.

Фильм очевидно носит пропагандистский характер, продвигая правильные установки и нарративы в общество, о необходимости защиты Родины любой ценой, необходимости поспевать за научно-техническим прогрессом и быть на его острие и необходимости быть готовым к прямому столкновению с вероятным противником, который вводит санкции против Китая (угадайте. о ком речь) За основными оппонентами без труда угадываются любители звездно-полосатых штанов.

Очевидно, что проект является производным от требований товарища Си Цзиньпина, которыц уже года три призвает государство быть готовым к войне на всех уровнях, в том числе и на культурно-политическом. Партия сказала надо, киношники ответили есть и понеслась. Война за Тайвань не за горами, общество надо готовить.

Каких-то небывалых сюжетных откровений и выдающейся актерской игры тут нет, все на крепком среднем уровне сделано.

На выходе получился вполне добротный продукт c приятной картинкой, с некоторыми излишками пафоса, неплохой компьютерной графикой и ненавязчивой пропагандой актуальных военно-политических установок. В целом,не самый плохой образчик военно-политической пропаганды в кино.

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