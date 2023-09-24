Рупор кремлевской пропаганды: Церемония в Банги в память о Пригожине и Уткине

В столице ЦАР Банги у памятника русским добровольцам и инструкторам, прошла церемония в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Присутствовали представители всех силовых структур ЦАР.

Ранее президент Таудера сообщил, что гибель Пригожина не помешает развитию и укреплению отношений ЦАР и России, а сама ЦАР никогда не забудет вклада русских добровольцев в обеспечении безопасности его страны.

PS. Помимо продолжения тренировки белорусских силовиков, а также продолжения работы в Африке, бойцы ЧВК "Вагнер" снова появились в зоне СВО. Скоро начнут работать.

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